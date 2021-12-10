ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Место в совете не должно быть премией лояльному депутату

С одной стороны, это логично. Но наряду с этим должно быть понятно, на каком основании представители назначаются в совет. В противном случае создается впечатление, что место члена совета просто обеспечивает дополнительный доход некоторым политикам, не обязывая их ради этого сильно стараться, нести ответственность или быть специалистами в данной области.

Новый председатель Нарвского горсобрания Катри Райк признавала, что распределение мест в советах являлось в первую очередь дополнительным благом для коалиционных депутатов, способствующим сохранению коалиции. Посмотрим, удастся ли ей изменить эту практику и каким образом.

В Йыхви, Кохтла-Ярве и Люганузе одним из важнейших предприятий с муниципальным участием является "Järve Biopuhastus". Йыхвиское волостное управление отозвало из совета предприятия члена Рийгикогу Мартина Репинского и назначило вместо него Александра Романовича. Волостной старейшина объясняет это тем, что Романович набрал много голосов на выборах в составе избирательного союза "Üheskoos Jõhvi Eest". А именно 76. Мол, раз народ оказал ему доверие, то и волостное управление доверит ему место в совете водного предприятия.

Помнится, основной темой Романовича на выборах было не хозяйство, а сохранение в Йыхви русской школы. Его предпринимательская деятельность закончилась банкротством мебельной фирмы, после которой остались долги в размере около 300000 евро. В том числе и перед государством.