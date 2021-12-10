ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Место в совете не должно быть премией лояльному депутату
После смены власти в городах и волостях меняют представителей в советах муниципальных предприятий.
После смены власти в городах и волостях меняют представителей в советах муниципальных предприятий.
С одной стороны, это логично. Но наряду с этим должно быть понятно, на каком основании представители назначаются в совет. В противном случае создается впечатление, что место члена совета просто обеспечивает дополнительный доход некоторым политикам, не обязывая их ради этого сильно стараться, нести ответственность или быть специалистами в данной области.
Новый председатель Нарвского горсобрания Катри Райк признавала, что распределение мест в советах являлось в первую очередь дополнительным благом для коалиционных депутатов, способствующим сохранению коалиции. Посмотрим, удастся ли ей изменить эту практику и каким образом.
В Йыхви, Кохтла-Ярве и Люганузе одним из важнейших предприятий с муниципальным участием является "Järve Biopuhastus". Йыхвиское волостное управление отозвало из совета предприятия члена Рийгикогу Мартина Репинского и назначило вместо него Александра Романовича. Волостной старейшина объясняет это тем, что Романович набрал много голосов на выборах в составе избирательного союза "Üheskoos Jõhvi Eest". А именно 76. Мол, раз народ оказал ему доверие, то и волостное управление доверит ему место в совете водного предприятия.
Помнится, основной темой Романовича на выборах было не хозяйство, а сохранение в Йыхви русской школы. Его предпринимательская деятельность закончилась банкротством мебельной фирмы, после которой остались долги в размере около 300000 евро. В том числе и перед государством.
Это неизбежно вызывает вопрос, действительно ли волостная управа считает, что он лучше всего подходит на роль представителя интересов Йыхвиской волости в водном предприятии. Необязательно, чтобы в совет входили депутаты и политики, можно назначить и специалиста, который хорошо разбирается в этой сфере и будет отстаивать интересы волости.