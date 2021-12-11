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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Из квартиры украли много золота
8 декабря 2021 г.

Полиция. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

8 декабря в полицию сообщили, что в Нарве неизвестные забрались через окно в квартиру дома на улице Выйду и украли золотые украшения

Причиненный кражей и взломом ущерб составил 11813 евро. Более точные обстоятельства случившегося выясняются.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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