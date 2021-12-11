СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Из квартиры украли много золота

СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Из квартиры украли много золота8 декабря 2021 г.
8 декабря в полицию сообщили, что в Нарве неизвестные забрались через окно в квартиру дома на улице Выйду и украли золотые украшения
8 декабря в полицию сообщили, что в Нарве неизвестные забрались через окно в квартиру дома на улице Выйду и украли золотые украшения
Причиненный кражей и взломом ущерб составил 11813 евро. Более точные обстоятельства случившегося выясняются.
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.