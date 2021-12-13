Президент посетит на этой неделе Ида-Вирумаа
Вступивший 11 октября в должность президента Эстонии Алар Карис совершит на этой неделе двухдневный визит в Ида-Вирумаа.
Вступивший 11 октября в должность президента Эстонии Алар Карис совершит на этой неделе двухдневный визит в Ида-Вирумаа.
Президент, прибывающий в Ида-Вирумаа в среду, посетит энергетические предприятия "Eesti Energia" в Аувере и предприятие "Viru Keemia Grupp" в Кохтла-Ярве.
Президент Карис побывает также на Нарвском пограничном пункте и в Нарвском учебном центре Академии внутренней обороны, где получит обзор состояния внутренней безопасности в уезде.
В Нарвском доме эстонского языка он встретится с преподавателями и учащимися, а в Нарвском колледже Тартуского университета - с молодыми климатическими политиками. Кроме того, глава государства посетит в Нарве одного из крупнейших работодателей города - завод металлоконструкций "Fortaco".
В ходе визита президент Карис совершит прогулку по Силламяэ, посетит Силламяэский порт и завод "Silmet", а также лаборатории и центр компетенции по сланцу Вирумааского колледжа Таллиннского технического университета. Глава государства встретится и с руководителями Ида-Вируской центральной больницы.
В течение двух дней глава государства желает встретиться также со всеми мэрами и волостными старейшинами Ида-Вирумаа.
Посещение Ида-Вирумаа является вторым уездным визитом президента Алара Кариса после поездки в Валгамаа.
Президентская канцелярия подчеркивает, что Ида-Вирумаа, как и Валгамаа, является воротами Эстонии. "Ида-Вирумаа служит важной частью энергетического фундамента Эстонии. В ходе визита президента одной из важных обсуждаемых тем и станет все связанное с зеленым поворотом, а также вопросы надежности снабжения и влияния высокой цены электроэнергии как на частных потребителей, так и на местные самоуправления и предпринимателей", - сообщила канцелярия.