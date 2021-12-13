Президент посетит на этой неделе Ида-Вирумаа

Президент, прибывающий в Ида-Вирумаа в среду, посетит энергетические предприятия "Eesti Energia" в Аувере и предприятие "Viru Keemia Grupp" в Кохтла-Ярве.

Президент Карис побывает также на Нарвском пограничном пункте и в Нарвском учебном центре Академии внутренней обороны, где получит обзор состояния внутренней безопасности в уезде.

В Нарвском доме эстонского языка он встретится с преподавателями и учащимися, а в Нарвском колледже Тартуского университета - с молодыми климатическими политиками. Кроме того, глава государства посетит в Нарве одного из крупнейших работодателей города - завод металлоконструкций "Fortaco".

В ходе визита президент Карис совершит прогулку по Силламяэ, посетит Силламяэский порт и завод "Silmet", а также лаборатории и центр компетенции по сланцу Вирумааского колледжа Таллиннского технического университета. Глава государства встретится и с руководителями Ида-Вируской центральной больницы.

В течение двух дней глава государства желает встретиться также со всеми мэрами и волостными старейшинами Ида-Вирумаа.

Посещение Ида-Вирумаа является вторым уездным визитом президента Алара Кариса после поездки в Валгамаа.