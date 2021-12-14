СПАСАТЕЛИ ⟩ "Серийный звонильщик" более 100 раз позвонил в центр тревоги

Если обычно в Идаский центр звонят 3300-3500 раз в неделю, то на прошлой неделе по номеру 112 позвонили более 4000 раз. "Частично количество звонков увеличили серийные звонящие из нашего региона, активизирующиеся именно в начале месяца", - сказал руководитель центра Янек Муракас.

Например, один идавирусец позвонил на прошлой неделе на линию экстренной помощи 102 раза. Ни в одном из случаев реальная помощь ему не требовалась. "Вместе с местным самоуправлением мы стараемся находить решение, каким образом такие звонящие могли бы получить необходимую помощь в другом месте, и таким образом делаем линию экстренной помощи доступной для тех, кто действительно нуждается в экстренной помощи", - отметил он.

Спасатели выехали на вызов из-за окурков

10 декабря в 20.20 в центр тревоги сообщили, что на четвертом этаже многоквартирного дома на Нарвском шоссе в Йыхви раздается сигнал датчика дыма и ощущается запах дыма. Поскольку дверь спасателям никто не открыл, они открыли ее силой.

В квартире в пепельнице оказались непотушенные окурки, однако созданная этим опасная ситуация не тревожила находившегося дома хозяина.

Спасатели проветрили квартиру и обнаружили, что датчик дыма, который должен быть закреплен на потолке, находился на полу.

Детям, лизнувшим металл на морозе, потребовалась скорая помощь