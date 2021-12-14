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СПАСАТЕЛИ ⟩ "Серийный звонильщик" более 100 раз позвонил в центр тревоги
10 декабря 2021 г.

Машина спасателей. Снимок иллюстративный. ФОТО: Ilja Smirnov /Põhjarannik

На прошлой неделе центр тревоги осаждали серийные "звонильщики", на самом деле ни в какой помощи не нуждавшиеся.

Если обычно в Идаский центр звонят 3300-3500 раз в неделю, то на прошлой неделе по номеру 112 позвонили более 4000 раз. "Частично количество звонков увеличили серийные звонящие из нашего региона, активизирующиеся именно в начале месяца", - сказал руководитель центра Янек Муракас.

Например, один идавирусец позвонил на прошлой неделе на линию экстренной помощи 102 раза. Ни в одном из случаев реальная помощь ему не требовалась. "Вместе с местным самоуправлением мы стараемся находить решение, каким образом такие звонящие могли бы получить необходимую помощь в другом месте, и таким образом делаем линию экстренной помощи доступной для тех, кто действительно нуждается в экстренной помощи", - отметил он. 

Спасатели выехали на вызов из-за окурков

10 декабря в 20.20 в центр тревоги сообщили, что на четвертом этаже многоквартирного дома на Нарвском шоссе в Йыхви раздается сигнал датчика дыма и ощущается запах дыма. Поскольку дверь спасателям никто не открыл, они открыли ее силой.

В квартире в пепельнице оказались непотушенные окурки, однако созданная этим опасная ситуация не тревожила находившегося дома хозяина.

Спасатели проветрили квартиру и обнаружили, что датчик дыма, который должен быть закреплен на потолке, находился на полу. 

Детям, лизнувшим металл на морозе, потребовалась скорая помощь

На прошлой неделе скорая помощь получила два вызова, когда помощь потребовалась детям, прилипшим на морозе языком к металлу. Дети попробовали лизнуть замерзший металлический столб и прилипли к нему - да так, что для их освобождения потребовалась помощь медиков.

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