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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Пюсси и Силламяэ напали на мужчин
10-12 декабря 2021 г.

Полиция. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

12 декабря в Пюсси в подъезде квартирного дома 29-летний мужчина ударил 28-летнего. Полиция задержала ударившего в качестве подозреваемого.

12 декабря полиция получила сообщение, что в магазине на бульваре Виру в Силламяэ неизвестный ударил 62-летнего мужчину. Обстоятельства случившегося уточняются.

Из квартиры унесли телефоны и рабочий инструмент

Полиция получила сообщение, что 10 декабря из квартиры на улице Оутокумпу в Кохтла-Ярве украли три сумочки, три мобильных телефона и два чемоданчика с рабочим инструментом. Причиненный кражей ущерб составил около 2000 евро.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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