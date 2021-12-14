СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Пюсси и Силламяэ напали на мужчин

12 декабря полиция получила сообщение, что в магазине на бульваре Виру в Силламяэ неизвестный ударил 62-летнего мужчину. Обстоятельства случившегося уточняются.

Из квартиры унесли телефоны и рабочий инструмент

Полиция получила сообщение, что 10 декабря из квартиры на улице Оутокумпу в Кохтла-Ярве украли три сумочки, три мобильных телефона и два чемоданчика с рабочим инструментом. Причиненный кражей ущерб составил около 2000 евро.