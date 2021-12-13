ФОТО ДНЯ ⟩ Идавирусцы приобрели для медиков почти 450 подарочных карточек
Ида-вируский координатор по туризму Кадри Ялонен передала в понедельник подарочные карточки руководителю Ида-Вируской центральной больницы Тармо Тохверу.
Ида-вируский координатор по туризму Кадри Ялонен передала в понедельник подарочные карточки руководителю Ида-Вируской центральной больницы Тармо Тохверу.
Другая часть подарочных карточек передана работникам Нарвской больницы.
В рамках благотворительной кампании "Благодарим медиков" Ида-Вируский центр предпринимательства и Ида-Вируский туристический кластер призвали жителей уезда приобретать для медиков подарочные карточки, чтобы подарить им возможность небольшого отдыха. "Почти 450 подарочных карточек - это в два раза больше, чем мы ожидали. Вклад вносили как местные жители, так и предприниматели и самоуправления", - сказала Кадри Ялонен.