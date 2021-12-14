ОДИН ВОПРОС ⟩ Когда Аувереская электростанция возобновит работу?

В то время, когда на рынке электроэнергии очень большой спрос и высокие цены, Аувереская электростанция, новейшая электростанция концерна "Eesti Energia" стоимостью более 600 миллионов евро и мощностью 270 мегаватт, из-за неисправности теплообменника уже несколько недель как вышла из строя. "Eesti Energia" надеялся запустить электростанцию с начала этой недели, 13 декабря, но сделать это не удалось. Нехватка управляемых производственных мощностей - одна из причин, почему цена на электроэнергию в последние недели достигла небывалых высот.