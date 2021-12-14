ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Кохтла-ярвеская стагнация цементируется
В руководстве городом Кохтла-Ярве не грядет каких-либо изменений по существу. Существовавший здесь четверть века стиль правления, скорее, еще больше упрочится.
В руководстве городом Кохтла-Ярве не грядет каких-либо изменений по существу. Существовавший здесь четверть века стиль правления, скорее, еще больше упрочится.
Это стало однозначно ясно после того, как Центристская партия выдвинула кандидатами в заместители мэра бывшего мэра Людмилу Янченко и бывшего председателя горсобрания Рийну Иванову.
Партию реформ, бившую себя в грудь, что они вступят в коалицию, чтобы осуществить в Кохтла-Ярве большие изменения, потребуют сокращения числа заместителей мэра с пяти до трех и поставят условие, чтобы Янченко и Иванова остались в стороне от управления городом, "сровняли с землей". Руководителю реформистов Виталию Бородину даже не дали желаемого места заммэра по развитию, на которой он хотел бы остаться, а поставили заниматься коммунальными проблемами.
Будет видно, проглотит Партия реформ это унижение и останется в этой коалиции пуделем с опущенными ушами или же выйдет из нее с прямой спиной.
Больше всего причин радоваться новой коалиции имеется, однако, у коммунального бизнесмена Николая Осипенко. Тесно связанный с его фирмами избирательный союз "Progress" хоть и получил от избирателей всего два места в горсобрании, однако влияния на вершине власти имеет в несколько раз больше. Член правления его фирмы "N&V" является заместителем председателя горсобрания, бывший директор по развитию станет заместителем мэра, а пасынок руководит горсобранием.
Наиболее печально и многозначительно то, что у кохтла-ярвеских властителей до сих пор нет даже коалиционного договора, то есть конкретного плана, что станут делать, чтобы уменьшить безработицу, затормозить отъезд жителей, повысить стоимость недвижимости. Очевидно, вопрос, как придать жизни города новый разгон, просто не важен - главным было распределить места.