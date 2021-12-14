ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Кохтла-ярвеская стагнация цементируется

Это стало однозначно ясно после того, как Центристская партия выдвинула кандидатами в заместители мэра бывшего мэра Людмилу Янченко и бывшего председателя горсобрания Рийну Иванову.

Партию реформ, бившую себя в грудь, что они вступят в коалицию, чтобы осуществить в Кохтла-Ярве большие изменения, потребуют сокращения числа заместителей мэра с пяти до трех и поставят условие, чтобы Янченко и Иванова остались в стороне от управления городом, "сровняли с землей". Руководителю реформистов Виталию Бородину даже не дали желаемого места заммэра по развитию, на которой он хотел бы остаться, а поставили заниматься коммунальными проблемами.

Будет видно, проглотит Партия реформ это унижение и останется в этой коалиции пуделем с опущенными ушами или же выйдет из нее с прямой спиной.

Больше всего причин радоваться новой коалиции имеется, однако, у коммунального бизнесмена Николая Осипенко. Тесно связанный с его фирмами избирательный союз "Progress" хоть и получил от избирателей всего два места в горсобрании, однако влияния на вершине власти имеет в несколько раз больше. Член правления его фирмы "N&V" является заместителем председателя горсобрания, бывший директор по развитию станет заместителем мэра, а пасынок руководит горсобранием.