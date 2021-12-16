СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Нарве девочка попала под машину

Инцидент произошел около восьми утра у здания №7 на улице Тулевику, где 15-летняя девочка переходила дорогу в не предназначенном для этого месте и была сбита автомобилем "Toyota Avensis", которым управлял 50-летний мужчина. Пешехода доставили в Нарвскую больницу.

Мошенники использовали э-почту

Проживающий в Нарве 52-летний мужчина сообщил полиции, что 12 декабря на его электронную почту пришло письмо, в котором говорилось о проблемах с его банковским счетом. Чтобы их решить, предлагалось открыть ссылку в письме и ввести пароли своего интернет-банка. Что мужчина и проделал. Позже он обнаружил, что с его банковского счета было переведено 4180 евро. Подробности уточняются.