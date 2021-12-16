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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Нарве девочка попала под машину
12-13 декабря 2021 г.

Полиция. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

13 декабря в результате ДТП в Нарве пострадала 15-летняя девочка.

Инцидент произошел около восьми утра у здания №7 на улице Тулевику, где 15-летняя девочка переходила дорогу в не предназначенном для этого месте и была сбита автомобилем "Toyota Avensis", которым управлял 50-летний мужчина. Пешехода доставили в Нарвскую больницу.

Мошенники использовали э-почту

Проживающий в Нарве 52-летний мужчина сообщил полиции, что 12 декабря на его электронную почту пришло письмо, в котором говорилось о проблемах с его банковским счетом. Чтобы их решить, предлагалось открыть ссылку в письме и ввести пароли своего интернет-банка. Что мужчина и проделал. Позже он обнаружил, что с его банковского счета было переведено 4180 евро. Подробности уточняются.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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