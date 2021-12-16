МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 17.12-23.12 ⟩ В Кохтла-Ярве световое шоу, Иво Линна и "Supernova"; в Нарве святки с ансамблем "Супрядки"; в Йыхви рождественская ярмарка

КУЛЬТУРА

Пятница, 17 декабря

* В Нарвской центральной библиотеке в 16.30 - литературно-музыкальный вечер "Накануне Рождества". Бесплатно.

* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 18.00 - рождественский концерт Нарвской музыкальной школы. Вход - 2 евро.

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 19.00 - спектакль ''Вам смешно... А мне жениться'' (комедия в двух частях). Билет - 14-20 евро.

Суббота, 18 декабря

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 12.00 - "Зимней сказочной порой", новогодняя музыкальная сказка для детей театра "Туулевески" и игровая программа. Билет - 10 евро.

Фольклорный ансамбль "Супрядки". ФОТО: suprjadki.eu

* В Нарвской крепости в 18.30 - зимние святки с фольклорным ансамблем "Супрядки". Информация: www.narvamuuseum.ee.

Воскресенье, 19 декабря

* В Йыхвиском концертном доме в 12.00 - "Зимней сказочной порой", новогодняя музыкальная сказка для детей театра "Туулевески". Билет - 15 евро.

* В клубе "Сомпа" в 12.00 - спектакль "Умка - белый медвежонок" и развлекательная программа для детей. Бесплатно.

Ансамбль исполнителей на каннеле "Kõuekeeled". ФОТО: FB

* В Люганузеской церкви в 13.30 - концерт Кивиылиской школы искусств: выступают ансамбль исполнителей на каннеле "Kõuekeeled" и учителя школы искусств.

Спектакль "Nuuskhiirte jõulud". ФОТО: reky.ee

* В Сондаском народном доме в 14.00 - "Nuuskhiirte jõulud", спектакль детско-юношеского театра "Reky" (Вильянди).

* У Кохтла-Ярвеского центра культуры в 17.00 - праздник "Сила света": световое шоу, выступают танцевальные коллективы Кохтла-Ярвеского центра культуры и гости; видеомэппинги на фасаде здания центра культуры. Вход свободный.

Понедельник, 20 декабря

* В Йыхвиском концертном доме в 18.00 - "Волшебная елка", рождественский спектакль московского театра "Чудаки". Билет - 15-28 евро.

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 19.00 - праздничный концерт: Иво Линна и "Supernova". Вход по бесплатным пригласительным билетам, которые можно получить на вахте центра культуры.

* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 19.00 - концерт "Вальс накануне Рождества".

Среда, 22 декабря

Эстонский национальный мужской хор. ФОТО: Ain Liiva / AS Postimees Grupp

* В йыхвиской Михайловской церкви в 18.00 - "O magnum mysterium", концерт Эстонского национального мужского хора. Билет - 10-15 евро.

Четверг, 23 декабря

Ансамбль "Beati Mandolini". ФОТО: FB

* В Люганузеской церкви в 19.00 - рождественский концерт: ансамбль "Beati Mandolini".

СПОРТ

Пятница, 17 декабря

* В Йыхвиском спортхолле в 20.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, вторая лига: БК "HITO"/БК "Karjamaa" - БК "Viljandi Vald"/"Eesti Maavara".

Суббота, 18 декабря

* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - рождественский турнир по шашкам.

* В Йыхвиском спортхолле в 10.15 - турнир по короне "Alutaguse hirm"; день первый.

* В Нарве в боксерском зале Паэмурруской спортивной школы в 14.00 - Кубок Паэмурруской спортшколы по боксу.

* В Силламяэ в Доме спорта "Калев" в 15.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Sillamäe Alexela" - "Rõuge Saunamaa".

* В Нарве от торгово-развлекательного центра "Astri" стартует ночной забег "Нарвская зима"; старт в 20.30. Информация: www.ööjooks.ee.

Воскресенье, 19 декабря

* В Йыхвиском спортхолле в 10.00 - турнир по короне "Alutaguse hirm"; день второй.

* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - этап IV Кубка Вока; турнир трио.

* В Нарвском спортцентре в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: "Narva United FC II" - "Tallinna FC Cosmos II".

РАЗНОЕ

9-23 декабря

* В детском отделении Йыхвиской центральной библиотеки ежедневно с 13.00 до 15.00 - изготовление новогодних открыток и маленьких елок из вторсырья. Информация по тел. 337 0536, 5382 7060, Реэт Калдур.

Суббота, 18 декабря

* На центральной площади Йыхви и на променаде "Jõhvika" с 10.00 до 15.00 - рождественская ярмарка.

* В Йыхвиской центральной библиотеке с 12.00 до 13.00 - чат-комната тети Реэт для детей 4-12 лет: рождественские традиции, рукоделие. Информация по тел. 337 0536, Реэт Калдур.

Воскресенье, 19 декабря

* В Нарве в помещениях по ул. Вабадузе, 20 в 11.00 - мастер-класс "Другое дело!". Для детей от 5 до 10 лет. Билет - 10 евро для участника и 5 евро для сопровождающего. Количество участников ограничено. Предварительная регистрация по тел. 357 3193, 5595 4748.

ФОТО: rabatalu.ee

* На хуторе Рабаталу Алутагузеской волости с 12.00 до 20.00 - семейный день в рождественской стране хутора Рабаталу. Семейный билет - 15 евро.

* Во дворе Куртнаского молодежного центра с 15.00 до 17.00 - 3-е воскресенье в ожидании Рождества. Песни и танцы в исполнении детей и молодежи. Веселые снежные игры с Меэлисом Пялло. Горячие блины и идеи самодельных подарков ручной работы от творческой команды.

Среда, 22 декабря

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская мелкой пластики. Информация по тел. 337 0536.

Четверг, 23 декабря

* В клубе "Ахтме" в 18.00 - рождественские вечера отдыха для взрослых "Вьюжн-Шоу". По заполняемости зала. Билет - 20 евро. Только по предварительному бронированию! Вход с COVID-справкой. Информация по тел. 5668 4792.

Логотип ФОТО: Eesti Kultuurkapital