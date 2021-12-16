МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 17.12-23.12 ⟩ В Кохтла-Ярве световое шоу, Иво Линна и "Supernova"; в Нарве святки с ансамблем "Супрядки"; в Йыхви рождественская ярмарка
Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 17 по 23 декабря.
Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 17 по 23 декабря.
Пятница, 17 декабря
* В Нарвской центральной библиотеке в 16.30 - литературно-музыкальный вечер "Накануне Рождества". Бесплатно.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 18.00 - рождественский концерт Нарвской музыкальной школы. Вход - 2 евро.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 19.00 - спектакль ''Вам смешно... А мне жениться'' (комедия в двух частях). Билет - 14-20 евро.
Суббота, 18 декабря
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 12.00 - "Зимней сказочной порой", новогодняя музыкальная сказка для детей театра "Туулевески" и игровая программа. Билет - 10 евро.
* В Нарвской крепости в 18.30 - зимние святки с фольклорным ансамблем "Супрядки". Информация: www.narvamuuseum.ee.
Воскресенье, 19 декабря
* В Йыхвиском концертном доме в 12.00 - "Зимней сказочной порой", новогодняя музыкальная сказка для детей театра "Туулевески". Билет - 15 евро.
* В клубе "Сомпа" в 12.00 - спектакль "Умка - белый медвежонок" и развлекательная программа для детей. Бесплатно.
* В Люганузеской церкви в 13.30 - концерт Кивиылиской школы искусств: выступают ансамбль исполнителей на каннеле "Kõuekeeled" и учителя школы искусств.
* В Сондаском народном доме в 14.00 - "Nuuskhiirte jõulud", спектакль детско-юношеского театра "Reky" (Вильянди).
* У Кохтла-Ярвеского центра культуры в 17.00 - праздник "Сила света": световое шоу, выступают танцевальные коллективы Кохтла-Ярвеского центра культуры и гости; видеомэппинги на фасаде здания центра культуры. Вход свободный.
Понедельник, 20 декабря
* В Йыхвиском концертном доме в 18.00 - "Волшебная елка", рождественский спектакль московского театра "Чудаки". Билет - 15-28 евро.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 19.00 - праздничный концерт: Иво Линна и "Supernova". Вход по бесплатным пригласительным билетам, которые можно получить на вахте центра культуры.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 19.00 - концерт "Вальс накануне Рождества".
Среда, 22 декабря
* В йыхвиской Михайловской церкви в 18.00 - "O magnum mysterium", концерт Эстонского национального мужского хора. Билет - 10-15 евро.
Четверг, 23 декабря
* В Люганузеской церкви в 19.00 - рождественский концерт: ансамбль "Beati Mandolini".
Пятница, 17 декабря
* В Йыхвиском спортхолле в 20.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, вторая лига: БК "HITO"/БК "Karjamaa" - БК "Viljandi Vald"/"Eesti Maavara".
Суббота, 18 декабря
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - рождественский турнир по шашкам.
* В Йыхвиском спортхолле в 10.15 - турнир по короне "Alutaguse hirm"; день первый.
* В Нарве в боксерском зале Паэмурруской спортивной школы в 14.00 - Кубок Паэмурруской спортшколы по боксу.
* В Силламяэ в Доме спорта "Калев" в 15.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Sillamäe Alexela" - "Rõuge Saunamaa".
* В Нарве от торгово-развлекательного центра "Astri" стартует ночной забег "Нарвская зима"; старт в 20.30. Информация: www.ööjooks.ee.
Воскресенье, 19 декабря
* В Йыхвиском спортхолле в 10.00 - турнир по короне "Alutaguse hirm"; день второй.
* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - этап IV Кубка Вока; турнир трио.
* В Нарвском спортцентре в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: "Narva United FC II" - "Tallinna FC Cosmos II".
9-23 декабря
* В детском отделении Йыхвиской центральной библиотеки ежедневно с 13.00 до 15.00 - изготовление новогодних открыток и маленьких елок из вторсырья. Информация по тел. 337 0536, 5382 7060, Реэт Калдур.
Суббота, 18 декабря
* На центральной площади Йыхви и на променаде "Jõhvika" с 10.00 до 15.00 - рождественская ярмарка.
* В Йыхвиской центральной библиотеке с 12.00 до 13.00 - чат-комната тети Реэт для детей 4-12 лет: рождественские традиции, рукоделие. Информация по тел. 337 0536, Реэт Калдур.
Воскресенье, 19 декабря
* В Нарве в помещениях по ул. Вабадузе, 20 в 11.00 - мастер-класс "Другое дело!". Для детей от 5 до 10 лет. Билет - 10 евро для участника и 5 евро для сопровождающего. Количество участников ограничено. Предварительная регистрация по тел. 357 3193, 5595 4748.
* На хуторе Рабаталу Алутагузеской волости с 12.00 до 20.00 - семейный день в рождественской стране хутора Рабаталу. Семейный билет - 15 евро.
* Во дворе Куртнаского молодежного центра с 15.00 до 17.00 - 3-е воскресенье в ожидании Рождества. Песни и танцы в исполнении детей и молодежи. Веселые снежные игры с Меэлисом Пялло. Горячие блины и идеи самодельных подарков ручной работы от творческой команды.
Среда, 22 декабря
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская мелкой пластики. Информация по тел. 337 0536.
Четверг, 23 декабря
* В клубе "Ахтме" в 18.00 - рождественские вечера отдыха для взрослых "Вьюжн-Шоу". По заполняемости зала. Билет - 20 евро. Только по предварительному бронированию! Вход с COVID-справкой. Информация по тел. 5668 4792.
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