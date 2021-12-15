ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Президент Карис начал с Нарвы свое турне по Ида-Вирумаа

Утром в Нарвской горуправе президент Карис встретился с мэром города Антсом Лийметсом и председателем горсобрания Катри Райк.

Полчаса говорили о развитии приграничного города и проблемах. Речь поначалу зашла о скачках цены на электричество, однако затем более всего обсуждали проблемы школ и образования. Например, как потом рассказал "Северному побережью" мэр Лийметс, обсудили переход некоторых муниципальных школ в государственную собственность.

Стороны также сошлись в общем мнении, что Нарва не сможет быстро перевести школы на эстонский язык обучения. Как отметил Лийметс, у Нарвы свои особенности, так что не нужно перегибать палку.

По оценке Лийметса, Алар Карис достаточно хорошо осведомлен о проблемах Нарвы, в которой, по рассказу самого президента, он неофициально бывает приблизительно раз в год. "Да и в горуправе у нас это уже не первая встреча с Карисом: он бывал у нас в гостях и как госконтролер, и как ректор университетов - в разные времена на разных мероприятиях", - напомнил Лийметс.

После встречи в горуправе, следуя заранее составленной программе визита в Ида-Вирумаа, президент Карис посетил Нарвский погранпункт, ворота которого буквально через дорогу от мэрии.

Далее в плане президентского тура посещение Нарвского учебного центра Академии внутренней обороны, Нарвского дома эстонского языка, Нарвского колледжа Тартуского университета, завода металлоконструкций "Fortaco", Аувереской электростанции.

В ходе визита президент Карис также совершит прогулку по Силламяэ, посетит Силламяэский порт и завод "Silmet", а также лаборатории и центр компетенции по сланцу Вирумааского колледжа Таллиннского технического университета.

Карис встретится и с руководителями Ида-Вируской центральной больницы.

Глава государства пожелал встретиться в течение этих двух дней также со всеми мэрами и волостными старейшинами Ида-Вирумаа.