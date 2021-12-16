Чт, 16.12.2021
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Новости
Мнение
Экономика
Культура
Спорт
Досуг
Полезное
Персона/репортаж
Эстония
Экстра
Объявления
Свежий Номер
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

СПАСАТЕЛИ ⟩ Неосторожный курильщик едва остался жив
14 декабря 2021 г.

Машина спасателей. Иллюстративное фото. ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

14 декабря в 21.36 в центр тревоги сообщили, что в поселке Люганузе в подъезде двухэтажного квартирного дома на Кивиыли теэ заметили дым.

К моменту прибытия спасательной команды площадка второго этажа была задымлена. Спасатели вскрыли запертую дверь и обнаружили в квартире горящее на кровати одеяло и только что проснувшегося хозяина.

Спасатели потушили возгорание и передали жильца скорой помощи, которая через какое-то время отпустила его домой. По первоначальной оценке старшего спасательной команды, возгорание началось из-за неосторожного курения.

В квартире отсутствовал также обязательный датчик дыма.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back