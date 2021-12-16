СПАСАТЕЛИ ⟩ Неосторожный курильщик едва остался жив

СПАСАТЕЛИ ⟩ Неосторожный курильщик едва остался жив14 декабря 2021 г.
14 декабря в 21.36 в центр тревоги сообщили, что в поселке Люганузе в подъезде двухэтажного квартирного дома на Кивиыли теэ заметили дым.
14 декабря в 21.36 в центр тревоги сообщили, что в поселке Люганузе в подъезде двухэтажного квартирного дома на Кивиыли теэ заметили дым.
К моменту прибытия спасательной команды площадка второго этажа была задымлена. Спасатели вскрыли запертую дверь и обнаружили в квартире горящее на кровати одеяло и только что проснувшегося хозяина.
Спасатели потушили возгорание и передали жильца скорой помощи, которая через какое-то время отпустила его домой. По первоначальной оценке старшего спасательной команды, возгорание началось из-за неосторожного курения.
В квартире отсутствовал также обязательный датчик дыма.