Катри Райк избрана мэром Нарвы

На заседании Нарвского горсобрания 16 декабря Катри Райк единственную выдвинули кандидатом в мэры. За нее проголосовали 18 депутатов из всех 31-го; остальные тринадцать не участвовали в голосовании.

Райк шла на местные выборы с однозначно выраженным желанием снова стать мэром Нарвы. На этой должности она пробыла с января по август 2021 года и потеряла ее в результате вотума недоверия, инициированного фракцией Центристской фракции.

После снятия Катри Райк Нарвскую горуправу возглавил бывший городской секретарь Нарвы Антс Лийметс. Лийметс же остался исполняющим обязанности мэра и после выборов.

Став с 16 декабря избранным мэром Нарвы, соответствующие властные полномочия Райк получит, когда горсобрание утвердит представленный ею состав горуправы. При удачном стечении обстоятельств, это может произойти уже до начала следующего года.

Избирательный список Катри Райк, получивший по итогам выборов 15 мандатов из всего 31-го в Нарвском горсобрании, составляет коалицию с двумя депутатами от партии "Эстония 200". Имея большинство голосов, коалиция 18 ноября выдвинула Райк в председатели горсобрания, а теперь и в мэры.

Внутри коалиции все два месяца после выборов бурлили споры о том, кто конкретно займет ключевые посты в управлении самоуправлением и городом. Сильным ударом по планам стало предъявление уголовного подозрения соратнику Райк - Сергею Горлачу. Горлач из-за скандала оказался вне коалиции и не был выдвинут на пост председателя горсобрания, отчего Катри Райк пришлось на время самой занять высший пост в самоуправлении.

С избранием Катри Райк мэром Нарвы руководить работой Нарвского горсобрания остается ее заместитель - Наталия Умарова, избранная по списку партии "Эстония 200".

Впереди выборы нового председателя Нарвского горсобрания. Следующее заседание горсобрания назначено на 23 декабря, когда планируется избрать как нового председателя собрания, так и утвердить представляемый новым мэром Катри Райк состав Нарвской горуправы.

Председатель центристской фракции "Kesk" в Нарвском горсобрании Татьяна Стольфат сказала, что центристы обязательно представят своего кандидата в председатели. Его имя она не назвала.

В прошлые годы Нарвское горсобрание возглавляли от центристов как сама Татьяна Стольфат, так и Михаил Стальнухин и Александр Ефимов - они все и сейчас являются депутатами, так что выдвижение кого-то из них очень вероятно.