ОПРОС ⟩ Что ждете от новой власти в Кохтла-Ярве?
В итоге после муниципальных выборов в Кохтла-Ярве пришли к власти Центристская партия, Партия реформ и избирательный союз "Progress", связанный с бизнесменом Николаем Осипенко.
В итоге после муниципальных выборов в Кохтла-Ярве пришли к власти Центристская партия, Партия реформ и избирательный союз "Progress", связанный с бизнесменом Николаем Осипенко.
- Ничего хорошего. По образованию я инженер-строитель, с большим опытом проектировщика. То, что у нас сейчас делают, мне нравится, например, спортивный комплекс, но я считаю, что совершенно необоснованно разбазаривание старых фондов и ресурсов. За такие деньги, какие были озвучены, построил бы в полтора раза больше и лучшего качества. После выборов посмотрел программы тех, кто прошел во власть, - в основном дилетанты, не имеющие ни экономического, ни технического образования. Только одного толкового специалиста в горуправе знаю - архитектор Рита Буренкова.
- Каждый год вижу в городе только улучшения - строятся объекты, дороги. Приятно наблюдать за развитием и хочется, чтобы эта тенденция сохранилась.
- Выборы прошли, у власти остались почти все те же люди. Поэтому предполагаю, что и приоритеты останутся. Так как мне ближе всего спортивная жизнь города, радуюсь всем обновлениям и надеюсь, что поставленные руководством города дальние цели продолжат воплощать.
- Хотелось бы, чтобы больше внимания молодежи уделяли и обустройству города. В Кохтла-Ярве очень не хватает молодежного центра, куда могли бы приходить все, чтобы меньше болтались по улицам. Дороги плохо чистят, особенно зимой - ходить невозможно.
- Сложно сказать, пришли к власти не те люди, за которых мы голосовали, поэтому ничего не жду. Судя по работе, которая раньше велась теми же чиновниками, мало что изменится. Но надо стараться, чтобы город развивался и молодежь не уезжала - об этом всегда говорят, но толку...