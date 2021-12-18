ОПРОС ⟩ Что ждете от новой власти в Кохтла-Ярве?

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Лев СТОЛОВ, ищущий работу:

- Ничего хорошего. По образованию я инженер-строитель, с большим опытом проектировщика. То, что у нас сейчас делают, мне нравится, например, спортивный комплекс, но я считаю, что совершенно необоснованно разбазаривание старых фондов и ресурсов. За такие деньги, какие были озвучены, построил бы в полтора раза больше и лучшего качества. После выборов посмотрел программы тех, кто прошел во власть, - в основном дилетанты, не имеющие ни экономического, ни технического образования. Только одного толкового специалиста в горуправе знаю - архитектор Рита Буренкова.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Иван МЕРСАЛОВ, изготовитель ключей:

- Каждый год вижу в городе только улучшения - строятся объекты, дороги. Приятно наблюдать за развитием и хочется, чтобы эта тенденция сохранилась.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Юрий БЛИНОВ, заместитель директора спортцентра:

- Выборы прошли, у власти остались почти все те же люди. Поэтому предполагаю, что и приоритеты останутся. Так как мне ближе всего спортивная жизнь города, радуюсь всем обновлениям и надеюсь, что поставленные руководством города дальние цели продолжат воплощать.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Александр НОНИН, безработный:

- Хотелось бы, чтобы больше внимания молодежи уделяли и обустройству города. В Кохтла-Ярве очень не хватает молодежного центра, куда могли бы приходить все, чтобы меньше болтались по улицам. Дороги плохо чистят, особенно зимой - ходить невозможно.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Антонина КУРДИНА, пенсионер: