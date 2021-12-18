Учащаяся года в Ида-Вирумаа Кайре Кеэро (51) получила первое образование по специальности "юриспруденция". Она работала в банковской сфере, в сфере недвижимости, а последним местом работы была общереспубликанская фирма по управлению недвижимостью. Но несколько лет назад Кайре подвело здоровье: врачи диагностировали редкое аутоиммунное заболевание, а после выздоровления пришлось еще побороть депрессию.

Кайре поняла, что вернуться к своей прежней работе - управлению недвижимостью - она не сумеет. С помощью кассы по безработице она взяла год, чтобы поправить здоровье, поразмышлять и рассмотреть предложения о работе. Ни одно из них ее не привлекло, и так она решила стать предпринимателем. Кайре создала вместе с супругом семейную фирму, которая ремонтирует квартиры, чтобы потом их продать или сдать в аренду.