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Учащаяся года Кайре Кеэро поменяла офисную работу на кисть и шпатель
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Очередной квартире в Йыхви предстоит измениться до неузнаваемости в руках Кайре Кеэро.
Благодаря учебе Кайре Кеэро стала сама себе хозяйкой: ремонтируя и продавая квартиры, она сама и начальница, и подчиненная.
Учащаяся года в Ида-Вирумаа Кайре Кеэро (51) получила первое образование по специальности "юриспруденция". Она работала в банковской сфере, в сфере недвижимости, а последним местом работы была общереспубликанская фирма по управлению недвижимостью. Но несколько лет назад Кайре подвело здоровье: врачи диагностировали редкое аутоиммунное заболевание, а после выздоровления пришлось еще побороть депрессию.