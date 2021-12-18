Велопешеходная дорога принесла награду в области безопасности

Награда получена как за строительство велопешеходной дороги, так и за инвестиции в безопасность дорожного движения на участке Олгина - Пеэтерристи шоссе Таллинн - Нарва. Департамент счел это значительным вкладом в повышение дорожной безопасности в регионе.