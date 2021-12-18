Велопешеходная дорога принесла награду в области безопасности
Департамент транспорта отметил Нарвскую горуправу наградой в области безопасности дорожного движения за строительство велопешеходной дороги между Нарвой и Нарва-Йыэсуу.
Департамент транспорта отметил Нарвскую горуправу наградой в области безопасности дорожного движения за строительство велопешеходной дороги между Нарвой и Нарва-Йыэсуу.
Награда получена как за строительство велопешеходной дороги, так и за инвестиции в безопасность дорожного движения на участке Олгина - Пеэтерристи шоссе Таллинн - Нарва. Департамент счел это значительным вкладом в повышение дорожной безопасности в регионе.
Всего Департамент транспорта выдал более 30 наград в восьми категориях и одну специальную награду лицам и организациям, отличившимся в области обучения ПДД или повышения безопасности дорожного движения.