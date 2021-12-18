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Велопешеходная дорога принесла награду в области безопасности

Теперь Нарву и Нарва-Йыэсуу связывает велопешеходная дорожка. ФОТО: илья смирнов / PÕHJARANNIK

Департамент транспорта отметил Нарвскую горуправу наградой в области безопасности дорожного движения за строительство велопешеходной дороги между Нарвой и Нарва-Йыэсуу.

Награда получена как за строительство велопешеходной дороги, так и за инвестиции в безопасность дорожного движения на участке Олгина - Пеэтерристи шоссе Таллинн - Нарва. Департамент счел это значительным вкладом в повышение дорожной безопасности в регионе.

Всего Департамент транспорта выдал более 30 наград в восьми категориях и одну специальную награду лицам и организациям, отличившимся в области обучения ПДД или повышения безопасности дорожного движения.

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