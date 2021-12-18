ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Катри Райк

Когда ее при поддержке центристов в первый раз выбрали мэром 30 декабря прошлого года, Райк призналась, что это была мечта всей ее жизни. Однако те же самые центристы задушили ее мечту уже следующим летом, после того как Райк заявила, что пойдет на выборы не с Центристской партией, а со своим списком.

Это было мудрое решение, ведь если бы Райк присоединилась к Центристской партии, она наверняка утратила бы значительную часть своего политического капитала, поскольку прежде, будучи в оппозиции, постоянно критиковала Центристскую партию и ее сохранявшийся много лет стиль руководства.