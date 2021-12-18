ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Катри Райк
В течение года дважды стать мэром Нарвы - своеобразное достижение, повторить которое непросто. Тем не менее Катри Райк это удалось.
В течение года дважды стать мэром Нарвы - своеобразное достижение, повторить которое непросто. Тем не менее Катри Райк это удалось.
Когда ее при поддержке центристов в первый раз выбрали мэром 30 декабря прошлого года, Райк призналась, что это была мечта всей ее жизни. Однако те же самые центристы задушили ее мечту уже следующим летом, после того как Райк заявила, что пойдет на выборы не с Центристской партией, а со своим списком.
Это было мудрое решение, ведь если бы Райк присоединилась к Центристской партии, она наверняка утратила бы значительную часть своего политического капитала, поскольку прежде, будучи в оппозиции, постоянно критиковала Центристскую партию и ее сохранявшийся много лет стиль руководства.
Участвуя в выборах со своим списком, Райк смогла пообещать избирателю, которому надоел пропитанный коррупцией и кумовством стиль управления Центристской партии, новое и открытое управление, все то, чего прежняя власть не хотела или не сумела сделать. И победила на выборах. Однако до завершения борьбы за победу еще далеко. Судя по раскладу сил, Райк придется приложить еще немало усилий, чтобы удержать много лет правившую в городе Центристскую партию в оппозиции.