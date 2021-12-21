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СПАСАТЕЛИ ⟩ Утечки газа в Кохтла-Ярве
18-19 декабря 2021 г.

Машина спасателей. Иллюстративное фото. ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

18 декабря в первой половине дня житель многоквартирного дома на Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве сообщил, что в его квартире ощущается запах газа.

Прибывшие спасатели обнаружили небольшую утечку газа в кухне и перекрыли трубопровод. Также сработал датчик угарного газа.

19 декабря днем житель дома на улице Л. Койдула в Кохтла-Ярве сообщил о запахе газа в своей квартире. Спасатели обнаружили утечку на газопроводе и проветрили квартиру. Собственник обратился в газовую службу для ликвидации утечки. 

Младенец оказался заперт в машине

19 декабря вечером потребовалась помощь спасателей на улице Сави в Кохтла-Нымме (волость Тойла) из-за того, что в легковом автомобиле, двери которого заблокировались, оказался заперт трехмесячный ребенок.

Спасатели вскрыли двери машины и передали малыша родителям. С младенцем все было в порядке.

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