СПАСАТЕЛИ ⟩ Утечки газа в Кохтла-Ярве

СПАСАТЕЛИ ⟩ Утечки газа в Кохтла-Ярве18-19 декабря 2021 г.
18 декабря в первой половине дня житель многоквартирного дома на Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве сообщил, что в его квартире ощущается запах газа.
18 декабря в первой половине дня житель многоквартирного дома на Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве сообщил, что в его квартире ощущается запах газа.
Прибывшие спасатели обнаружили небольшую утечку газа в кухне и перекрыли трубопровод. Также сработал датчик угарного газа.
19 декабря днем житель дома на улице Л. Койдула в Кохтла-Ярве сообщил о запахе газа в своей квартире. Спасатели обнаружили утечку на газопроводе и проветрили квартиру. Собственник обратился в газовую службу для ликвидации утечки.
19 декабря вечером потребовалась помощь спасателей на улице Сави в Кохтла-Нымме (волость Тойла) из-за того, что в легковом автомобиле, двери которого заблокировались, оказался заперт трехмесячный ребенок.
Спасатели вскрыли двери машины и передали малыша родителям. С младенцем все было в порядке.