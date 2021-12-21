ОДИН ВОПРОС ⟩ Как больница готовится к четвертой волне коронавируса?

Ида-Вируская центральная больница сообщила в понедельник, что показатели заражения коронавирусом опять начали расти. По сравнению с прежней ситуацией, нынче пациенты с коронавирусом, поступающие на больничное лечение, находятся в более тяжелом состоянии и нуждаются в более длительном восстановительном лечении. По словам руководителя центральной больницы по сестринскому делу Алевтины Уусталу, некоторые знаки указывают на приближение четвертой волны коронавируса. "В нашем регионе зараженность, к сожалению, на подъеме, случаи заболевания омикрон-штаммом в Эстонии участились", - отметила она.