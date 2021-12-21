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ОДИН ВОПРОС ⟩ Как больница готовится к четвертой волне коронавируса?

Михаил Таммеару, пресс-представитель Ида-Вируской центральной больницы ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Ида-Вируская центральная больница сообщила в понедельник, что показатели заражения коронавирусом опять начали расти. По сравнению с прежней ситуацией, нынче пациенты с коронавирусом, поступающие на больничное лечение, находятся в более тяжелом состоянии и нуждаются в более длительном восстановительном лечении. По словам руководителя центральной больницы по сестринскому делу Алевтины Уусталу, некоторые знаки указывают на приближение четвертой волны коронавируса. "В нашем регионе зараженность, к сожалению, на подъеме, случаи заболевания омикрон-штаммом в Эстонии участились", - отметила она.

Руководитель по коммуникации Ида-Вируской центральной больницы МИХАИЛ ТАММЕАРУ:

- В понедельник утром в больнице на стационарном лечении находились 16 больных ковидом и двое находились в отделении интенсивной терапии. В стационаре мы видим рост числа пациентов с ковидом. На прошедших неделях стационарных пациентов с ковидом было почти в два раза меньше.

Сейчас в центральной больнице 25 койко-мест для больных ковидом. С эскалацией положения станем увеличивать число койко-мест. Больница призывает людей во время приближающихся праздников отказаться от многолюдных празднеств.

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