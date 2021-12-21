ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Ида-Вирумаа делает успехи в вакцинации

Если в среднем по Эстонии вакцинировано 63 процента всех жителей, то в Ида-Вирумаа - 54. Разница ощутимая, но этот показатель уже не вполовину меньше, как было летом.

Наверстать отставание помог ряд факторов. Немало усилий приложили крупные предприятия, аргументируя необходимость вакцинации. Свою роль наверняка сыграли и трагичные истории с близкими или знакомыми, которые очень тяжело переболели коронавирусом или умерли. Факты таковы, что число умерших людей в этом году значительно больше, чем в прошлые годы.

Ускорение вакцинации поспособствовало тому, что Ида-Вирумаа сейчас не входит в число лидеров по уровню заражения в Эстонии. Однако ситуация может снова быстро измениться. Рост заражений прежде отчасти тормозила большая доля переболевших среди жителей уезда. Но с учетом того, что большая часть из них перенесла болезнь примерно год назад, этот эффект начинает сходить на нет. Поэтому вакцинироваться бустерными дозами крайне необходимо.