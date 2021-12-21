ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Ида-Вирумаа делает успехи в вакцинации
Медленно, со скрипом, но тем не менее и Ида-Вирумаа наконец начинает приближаться к остальной Эстонии по охвату вакцинацией.
Медленно, со скрипом, но тем не менее и Ида-Вирумаа наконец начинает приближаться к остальной Эстонии по охвату вакцинацией.
Если в среднем по Эстонии вакцинировано 63 процента всех жителей, то в Ида-Вирумаа - 54. Разница ощутимая, но этот показатель уже не вполовину меньше, как было летом.
Наверстать отставание помог ряд факторов. Немало усилий приложили крупные предприятия, аргументируя необходимость вакцинации. Свою роль наверняка сыграли и трагичные истории с близкими или знакомыми, которые очень тяжело переболели коронавирусом или умерли. Факты таковы, что число умерших людей в этом году значительно больше, чем в прошлые годы.
Ускорение вакцинации поспособствовало тому, что Ида-Вирумаа сейчас не входит в число лидеров по уровню заражения в Эстонии. Однако ситуация может снова быстро измениться. Рост заражений прежде отчасти тормозила большая доля переболевших среди жителей уезда. Но с учетом того, что большая часть из них перенесла болезнь примерно год назад, этот эффект начинает сходить на нет. Поэтому вакцинироваться бустерными дозами крайне необходимо.
Вакцинация не дает полной защиты от заражения, но уменьшает вероятность заразиться и облегчает течение болезни. Давайте верить медикам и относиться к их рекомендациям и предупреждениям серьезно. Ради собственного здоровья и здоровья близких, а также ради того, чтобы в уезде не пришлось снова вводить строгие ограничения.