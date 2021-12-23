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ОДИН ВОПРОС ⟩ Как нынче идут дела у рождественской деревни?

Йыулувана Вальдемар. ФОТО: Facebook

На Рождество работают рождественские деревни. Одна из наиболее самобытных в нашем уезде - рождественская деревня хутора Рабаталу в Алутагузеской волости.

Йыулувана хутора Рабаталу ВАЛЬДЕМАР:

- У нас все прекрасно, погода снежная. Могу сказать, что нынче у нас рекорд посещаемости: к данному моменту у нас в гостях побывало точно больше 1000 детей. Наша особенность в том, что мы находимся в окружении первозданной природы и леса. "Евродеревни" есть везде, и на городских детей, живущих в панельных домах, наша дикая природа производит сильное впечатление. Мы ходим с ними в лес, носим еду в столовую для диких животных, разводим костер, на котором дети могут сами пожарить зефир и сосиски, Йыулувана варит какао. У нас также установлены трассовые камеры, которые снимают лесных зверей, и мы смотрим эти видео вместе с детьми.

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