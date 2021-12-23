СПАСАТЕЛИ ⟩ У ребенка в руке взорвалась петарда

СПАСАТЕЛИ ⟩ У ребенка в руке взорвалась петарда21 декабря 2021 г.
Утром 21 декабря возле заправки "Neste" на улице Даумана в Нарве 14-летний мальчик поджег петарду, которая взорвалась у него в руке.
Утром 21 декабря возле заправки "Neste" на улице Даумана в Нарве 14-летний мальчик поджег петарду, которая взорвалась у него в руке.
По словам подростка, он получил петарду от незнакомых людей. Скорая помощь доставила его с опухшей рукой в Нарвскую больницу.
21 декабря вечером в центр тревоги сообщили о пожаре в деревне Конью Тойлаской волости.
Огонь уничтожил одноэтажный жилой дом. Люди не пострадали.
Работы по тушению завершились ранним утром следующего дня.