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СПАСАТЕЛИ ⟩ У ребенка в руке взорвалась петарда
21 декабря 2021 г.

Машина спасателей. Иллюстративное фото. ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Утром 21 декабря возле заправки "Neste" на улице Даумана в Нарве 14-летний мальчик поджег петарду, которая взорвалась у него в руке.

По словам подростка, он получил петарду от незнакомых людей. Скорая помощь доставила его с опухшей рукой в Нарвскую больницу. 

В Конью сгорел дом

21 декабря вечером в центр тревоги сообщили о пожаре в деревне Конью Тойлаской волости.

Огонь уничтожил одноэтажный жилой дом. Люди не пострадали.

Работы по тушению завершились ранним утром следующего дня.

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