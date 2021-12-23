МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 23.12-30.12 ⟩ В Йыхви провозглашение рождественского мира; в Северном дворе Нарвской крепости открывается рождественская деревня
Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 23 по 30 декабря.
Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 23 по 30 декабря.
Четверг, 23 декабря
* В Люганузеской церкви в 19.00 - рождественский концерт: ансамбль "Beati Mandolini".
Пятница, 24 декабря
* В клубе "Ахтме" в 12.00 - рождественская сказка. С 12 лет вход только с COVID-справкой. Билет - 5 евро. Информация по тел. 5858 6426.
Суббота, 25 декабря
* В клубе "Ахтме" в 12.00 - рождественская сказка. С 12 лет вход только с COVID-справкой. Билет - 5 евро. Информация по тел. 5858 6426.
Воскресенье, 26 декабря
* В Нарве в помещениях по ул. Вабадузе, 20 в 11.00 - "Новогодняя история", спектакль театра "Ильмарине". Для детей от 3 лет. Билет - 5 евро.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 12.00 - спектакль "Умка - белый медвежонок" и развлекательная программа для детей (на эстонском языке). Билет - 10 евро. Информация по тел. 336 6169.
* На мызе Сака в концертном зале господского дома в 16.00 - "Nagu ingel" / "Как ангел", концерт Тоомаса и Инге Лунге. Между зимними и рождественскими песнями на эстонском языке звучат стихи и мысли. Билет - 14-16 евро, младше 7 лет вход бесплатный.
Вторник, 28 декабря
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - Рита Рэй и Пярнуский городской оркестр. В концерте, состоящем из двух частей, прозвучат песни из обоих альбомов Риты Рэй, а также эстонский грув 1970-х годов и праздничная музыка, выбранная Ритой Рэй. Билет - 20-25 евро.
Четверг, 30 декабря
* В Нарве в помещениях по ул. Вабадузе, 20 в 18.00 - "Новогодняя история", спектакль театра "Ильмарине". Для детей от 3 лет. Билет - 5 евро.
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - предновогодний концерт: Таллиннский камерный оркестр и Рагнхильд Хемсинг (скрипка Хардангера и классическая скрипка; Норвегия). В программе: норвежская музыка - Хальворсен, Свенсен, Квандаль, Григ. Билет - 16-20 евро.
Пятница, 24 декабря
* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - турнир по розыгрышу рождественского гуся.
* В Нарве в центре оздоровительного спорта "Äkkeküla" в 15.30 - этап лыжных стартов по пятничным вечерам.
Четверг, 23 декабря
* В Северном дворе Нарвской крепости с 13.00 до 18.00 - рождественская деревня. Информация: narvamuuseum.ee.
* В детском отделении Йыхвиской центральной библиотеки с 13.00 до 15.00 - изготовление рождественских открыток и маленьких рождественских деревьев из вторсырья. Информация по тел. 337 0536, 5382 7060, Реэт Калдур.
* В клубе "Ахтме" в 18.00 - рождественские вечера отдыха для взрослых "Вьюжн-Шоу". По заполняемости зала. Билет - 20 евро. Только по предварительному бронированию! Вход с COVID-справкой. Информация по тел. 5668 4792.
Пятница, 24 декабря
* В Йыхви на центральной площади в 12.00 - провозглашение рождественского мира. Рождественские пожелания йыхвиского старейшины Марис Тоомель и учителя Йыхвиского прихода святого Михаила Пеэтера Калдура. В гости придет Йыулувана. Рождественское настроение создадут юные певцы Йыхвиского центра культуры и интересов и женская группа "Таммику".
* В Северном дворе Нарвской крепости с 13.00 до 18.00 - рождественская деревня. Информация: narvamuuseum.ee.
* В клубе "Ахтме" в 18.00 - рождественские вечера отдыха для взрослых "Вьюжн-Шоу". По заполняемости зала. Билет - 20 евро. Только по предварительному бронированию! Вход с COVID-справкой. Информация по тел. 5668 4792.
Суббота, 25 декабря
* В Северном дворе Нарвской крепости с 13.00 до 18.00 - рождественская деревня. Информация: narvamuuseum.ee.
* В клубе "Сомпа" в 14.00 - праздничный вечер отдыха для сеньоров. Концерт и развлекательная программа. Билет - 3 евро. Обязательна предварительная регистрация. Информация по тел. 332 7730.
* В Атсалама на деревенской площади в 15.00 - встреча первого дня Рождества. Зажжем свечи и пожелаем друг другу добра. При желании с собой можно захватить закуски и горячие напитки.
* В клубе "Ахтме" в 18.00 - рождественские вечера отдыха для взрослых "Вьюжн-Шоу". По заполняемости зала. Билет - 20 евро. Только по предварительному бронированию! Вход с COVID-справкой. Информация по тел. 5668 4792.
Воскресенье, 26 декабря
* В Северном дворе Нарвской крепости с 13.00 до 18.00 - рождественская деревня. Информация: narvamuuseum.ee.
* В Онгассааре в Кыннуском дендропарке в 13.30 - поход для всей семьи в окружении экзотических деревьев. Дополнительная информация и регистрация: ingrid@matkaklubi.ee, тел. 514 1692.
Понедельник, 27 декабря
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца с 12.00 до 14.00 открыта гномья мастерская. Мастерим, размышляем, можно пиграть в настольные игры, Вход бесплатный.
Вторник, 28 декабря
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца с 12.00 до 14.00 открыта гномья мастерская. Мастерим, размышляем, можно пиграть в настольные игры, Вход бесплатный.
Среда, 29 декабря
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца с 12.00 до 14.00 открыта гномья мастерская. Мастерим, размышляем, можно пиграть в настольные игры, Вход бесплатный.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская мелкой пластики. Информация по тел. 337 0536.
* В клубе "Ахтме" в 18.00 - рождественские вечера отдыха для взрослых "Вьюжн-Шоу". По заполняемости зала. Билет - 20 евро. Только по предварительному бронированию! Вход с COVID-справкой. Информация по тел. 5668 4792.
Четверг, 30 декабря
* В Кийкласком народном доме в 14.30 - полдень с ароматом праздника. Игровая зона, сказочная комната, столики для рукоделия, кухонный уголок.
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