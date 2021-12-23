ПРИЗНАНИЕ ⟩ Премии "Капитала культуры" за дело жизни удостоен Евгений Вшивцев, "Жемчужина культуры" присуждена Пиппи Лотте Энок
Ида-Вируская экспертная группа "Капитала культуры" решила вручить премию за дело жизни тренеру по биатлону Евгению Вшивцеву. Премии "Жемчужина культуры" нынче удостоилась юная легкоатлетка Пиппи Лотта Энок.
Кроме того, экспертная группа, руководимая помощником старейшины Люганузеской волости Арно Россманом, присудила еще пять ежегодных премий и три премии признательности.