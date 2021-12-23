Одним из успешных видов в семиборье для Пиппи Лотты Энок является метание копья. ФОТО: Raul Mee / JKAL

Ида-Вируская экспертная группа "Капитала культуры" решила вручить премию за дело жизни тренеру по биатлону Евгению Вшивцеву. Премии "Жемчужина культуры" нынче удостоилась юная легкоатлетка Пиппи Лотта Энок.

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Кроме того, экспертная группа, руководимая помощником старейшины Люганузеской волости Арно Россманом, присудила еще пять ежегодных премий и три премии признательности. 

Десятки учеников Евгения Вшивцева вошли в элиту эстонского биатлона. ФОТО: Ilja Smirnov / Põhjarannik