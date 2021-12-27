КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ ⟩ Бесплатные услуги клиники "Линда" помогают каждому сохранить себя и других
Клиника "Линда", работающая в Нарве, является частью крупнейшей международной организации по борьбе со СПИДом - AIDS Healthcare Foundation, предоставляющей лечение и услуги более чем полутора миллионам человек в 45 странах мира. Клиника предлагает всем жителям Ида-Вирумаа бесплатные экспресс-тестирование на ВИЧ, лечение, консультации, раздачу презервативов. Более подробно об этом медицинском учреждении рассказывает руководитель Эстонской программы Фонда помощи в области СПИДа (AHF) Кристийна Вайномяэ.