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КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ ⟩ Бесплатные услуги клиники "Линда" помогают каждому сохранить себя и других

Кристина Вяйномяэ. ФОТО: Erakogu

Клиника "Линда", работающая в Нарве, является частью крупнейшей международной организации по борьбе со СПИДом - AIDS Healthcare Foundation, предоставляющей лечение и услуги более чем полутора миллионам человек в 45 странах мира. Клиника предлагает всем жителям Ида-Вирумаа бесплатные экспресс-тестирование на ВИЧ, лечение, консультации, раздачу презервативов. Более подробно об этом медицинском учреждении рассказывает руководитель Эстонской программы Фонда помощи в области СПИДа (AHF) Кристийна Вайномяэ.

- Почему такая клиника была открыта именно в Нарве?

- Если в начале эпидемии, то есть в 1990-х годах, ВИЧ распространялся преимущественно среди людей, употребляющих инъекционные наркотики, то сейчас основным путем распространения является половой путь среди гетеросексуальных пар. Например, по последним данным (2020 года) Института развития и здоровья, в 47% случаев путем распространения ВИЧ-инфекции были сексуальные отношения среди гетеросексуальных партнеров, среди людей, употребляющих инъекционные наркотики только 7% заболевших, а среди гомосексуальных партнеров 5%.

В последние годы ситуация с распространением вируса ВИЧ в Эстонии стабилизировалась, однако число новых случаев заражения остается одним из самых высоких в Европе (в данный момент Эстония находится на третьем месте после Мальты и Латвии). В Нарве также число заразившихся по-прежнему высоко. Ида-Вирумаа находится на втором месте после Таллинна по количеству новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией. В 2020 году в Эстонии было выявлено 147 новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией, из них в Ида-Вирумаа - 23, а в Нарве - 16.

По оценкам экспертов, до 20% случаев заражения ВИЧ-инфекцией могут остаться не выявленными из-за того, что люди пренебрегают тестированием. На тестирование также активно повлияла ситуация с коронавирусом, т. к. уменьшилось количество посещений семейных врачей и врачей-специалистов. Очень важно, чтобы жители Нарвы и всего Ида-Вирумаа, ведущие активную половую жизнь, знали о потенциальном риске заражения и регулярно тестировались.

Большинство опасений относительно ВИЧ связано с дефицитом знаний и достоверной информации по профилактике и лечению. Медицинский работник клиники предоставит необходимую информацию о том, что такое ВИЧ-инфекция и каковы пути ее передачи. Расскажет об основных средствах и методах профилактики, поможет справиться со страхами. Вы сможете получить ответы на все вопросы, которые у вас возникнут, даже на самые интимные.

Что касается тестирования на ВИЧ, то оно должно быть нормальной частью интимной гигиены сексуально активного человека. Независимо от пола, возраста, статуса отношений или сексуальной ориентации - если вы ведете активную половую жизнь, проверяйте себя регулярно раз в 6 месяцев! Осведомленность - лучший способ позаботиться о своем здоровье! Peгулярное тестирование помогает сохранить себя и других. Благодаря тестированию на ВИЧ можно раньше узнать об инфекции, раньше начать лечение и быть уверенным, что вирус никому не передается.

Знание своего ВИЧ-статуса - лучший способ сохранить свое здоровье и здоровье партнера. Если у вас ВИЧ-положительный статус, то раннее начало лечения дает высокие шансы прожить долгую и здоровую жизнь. Многие ВИЧ-положительные люди не знают о своем статусе и могут инфицировать других, не осознавая этого. Если вы сексуально активный человек, то стоит пройти тестирование.

Linda Kliinik (на фото справа налево): координатор Арина Манжикова,медсестра Наталья Амман, врач-инфекционист др. Юта Коган, руководительпрограммы AIDS Healthcare Foundation в Эстонии Кристина Вяйномяэ. ФОТО: Erakogu

- Как проходит тестирование?

- Любой человек может прийти в клинику без направления, чтобы пройти тест на ВИЧ. Он делается бесплатно и конфиденциально. Сдав анализ, для которого необходима лишь капля крови, вы получите результат уже через 2 минуты. В случае получения положительного результата сразу проводится забор крови на подтверждающее исследование.

В связи с ограничениями, связанными с коронавирусом, на тестирование требуется предварительная регистрация. Ее можно сделать по телефонам 356 9712, 5885 9835, по электронной почте: info@lindakliinik.eе. Клиника работает: понедельник-пятница с 9 до 17 часов, в четверг по договоренности до 19 часов. Она находится на улице Линда, 4, 6-й этаж.

Важно отметить, что до и после анализа вы получите от нашего медицинского работника информацию о том, как предотвратить заражение ВИЧ. Также все посетители клиники могут получит бесплатные презервативы.

- Каковы следующие шаги в случае, если получен положительный результата теста на ВИЧ?

- Клиника помогает начать лечение как можно быстрее после постановки диагноза. Нужно будет ежедневно принимать таблетки. Также потребуется проходить медицинское обследование по крайней мере два раза в год, чтобы проанализировать эффективность лечения. Кроме того, специалисты клиники проверят пациента на наличие иных медицинских проблем (сопутствующие инфекции и заболевания), лечение от которых ему, возможно, необходимо. Во время приемов в клинике пациент обсудит свое общее состояние здоровья и получит возможность задать интересующие его вопросы. Забота о людях, живущих с ВИЧ, - это наша миссия.

Полностью вылечить ВИЧ нельзя. Однако существует эффективное лечение, которое, если начать его оперативно и проводить регулярно, обеспечивает человеку с ВИЧ качество и продолжительность жизни, сравнимые с неинфицированными людьми. В соответствии с последними данными, продолжительность жизни людей, живущих с ВИЧ, получающих лечение, аналогична продолжительности жизни ВИЧ-отрицательных людей.

- Клиника оказывает также социальную поддержку. В чем она заключается?

- Наш социальный работник может помочь вам с подачей заявки на получение пособия по трудоспособности и полную информацию об особенностях жизни с ВИЧ: рекомендации по питанию, работе, досугу и спорту, безопасном сексе и планированию семьи.

- Клиника работает в Нарве с 2013 года, и с этого времени она активно ведет разъяснительную работу также вне своих стен.

- Да, работа клиники не заканчивается за ее входной дверью. Социальный работник посещает пациентов дома, в приютах или реабилитационных центрах, чтобы убедиться, что они получают лечение и поддержку.

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