КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ ⟩ Бесплатные услуги клиники "Линда" помогают каждому сохранить себя и других

- Почему такая клиника была открыта именно в Нарве?

- Если в начале эпидемии, то есть в 1990-х годах, ВИЧ распространялся преимущественно среди людей, употребляющих инъекционные наркотики, то сейчас основным путем распространения является половой путь среди гетеросексуальных пар. Например, по последним данным (2020 года) Института развития и здоровья, в 47% случаев путем распространения ВИЧ-инфекции были сексуальные отношения среди гетеросексуальных партнеров, среди людей, употребляющих инъекционные наркотики только 7% заболевших, а среди гомосексуальных партнеров 5%.

В последние годы ситуация с распространением вируса ВИЧ в Эстонии стабилизировалась, однако число новых случаев заражения остается одним из самых высоких в Европе (в данный момент Эстония находится на третьем месте после Мальты и Латвии). В Нарве также число заразившихся по-прежнему высоко. Ида-Вирумаа находится на втором месте после Таллинна по количеству новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией. В 2020 году в Эстонии было выявлено 147 новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией, из них в Ида-Вирумаа - 23, а в Нарве - 16.

По оценкам экспертов, до 20% случаев заражения ВИЧ-инфекцией могут остаться не выявленными из-за того, что люди пренебрегают тестированием. На тестирование также активно повлияла ситуация с коронавирусом, т. к. уменьшилось количество посещений семейных врачей и врачей-специалистов. Очень важно, чтобы жители Нарвы и всего Ида-Вирумаа, ведущие активную половую жизнь, знали о потенциальном риске заражения и регулярно тестировались.

Большинство опасений относительно ВИЧ связано с дефицитом знаний и достоверной информации по профилактике и лечению. Медицинский работник клиники предоставит необходимую информацию о том, что такое ВИЧ-инфекция и каковы пути ее передачи. Расскажет об основных средствах и методах профилактики, поможет справиться со страхами. Вы сможете получить ответы на все вопросы, которые у вас возникнут, даже на самые интимные.

Что касается тестирования на ВИЧ, то оно должно быть нормальной частью интимной гигиены сексуально активного человека. Независимо от пола, возраста, статуса отношений или сексуальной ориентации - если вы ведете активную половую жизнь, проверяйте себя регулярно раз в 6 месяцев! Осведомленность - лучший способ позаботиться о своем здоровье! Peгулярное тестирование помогает сохранить себя и других. Благодаря тестированию на ВИЧ можно раньше узнать об инфекции, раньше начать лечение и быть уверенным, что вирус никому не передается.

Знание своего ВИЧ-статуса - лучший способ сохранить свое здоровье и здоровье партнера. Если у вас ВИЧ-положительный статус, то раннее начало лечения дает высокие шансы прожить долгую и здоровую жизнь. Многие ВИЧ-положительные люди не знают о своем статусе и могут инфицировать других, не осознавая этого. Если вы сексуально активный человек, то стоит пройти тестирование.

Linda Kliinik (на фото справа налево): координатор Арина Манжикова,медсестра Наталья Амман, врач-инфекционист др. Юта Коган, руководительпрограммы AIDS Healthcare Foundation в Эстонии Кристина Вяйномяэ. ФОТО: Erakogu

- Как проходит тестирование?