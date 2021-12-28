СПАСАТЕЛИ ⟩ Газовая паника в городе

Больше половины этих сообщений поступило в течение короткого времени 23 декабря, когда центр тревоги принял с 10.40 до 12.00 множество звонков о запахе газа в Ярвеской части города Кохтла-Ярве. Звонков оказалось так много, что иногда на телефонных номерах экстренной помощи и госинформации образовывалась очередь.

Спасатели проверили поступившую информацию, и выяснилось, что речь шла о появившейся в районе промпредприятий в Кохтла-Ярве вони, которая и встревожила жителей.

В квартирах произошла утечка газа

25 декабря днем спасателям пришлось выехать на помощь жильцам квартирного дома на Ярвекюла теэ. В одной из квартир начал пропускать газовый уплотнитель, а необходимых рабочих инструментов у хозяина квартиры не оказалось. Спасатели проверили трубы, выявили утечку, закрыли газовый кран и велели квартировладельцу вызвать газового техника. В квартире не было обязательного датчика угарного газа.