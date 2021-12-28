СПАСАТЕЛИ ⟩ Газовая паника в городе

СПАСАТЕЛИ ⟩ Газовая паника в городе23-25 декабря 2021 г.
Перед Рождеством центр тревоги захлестнула волна телефонных звонков: люди сообщали о запахе газа.
Перед Рождеством центр тревоги захлестнула волна телефонных звонков: люди сообщали о запахе газа.
Больше половины этих сообщений поступило в течение короткого времени 23 декабря, когда центр тревоги принял с 10.40 до 12.00 множество звонков о запахе газа в Ярвеской части города Кохтла-Ярве. Звонков оказалось так много, что иногда на телефонных номерах экстренной помощи и госинформации образовывалась очередь.
Спасатели проверили поступившую информацию, и выяснилось, что речь шла о появившейся в районе промпредприятий в Кохтла-Ярве вони, которая и встревожила жителей.
25 декабря днем спасателям пришлось выехать на помощь жильцам квартирного дома на Ярвекюла теэ. В одной из квартир начал пропускать газовый уплотнитель, а необходимых рабочих инструментов у хозяина квартиры не оказалось. Спасатели проверили трубы, выявили утечку, закрыли газовый кран и велели квартировладельцу вызвать газового техника. В квартире не было обязательного датчика угарного газа.
Вечером того же дня поступило очередное сообщение об утечке газа - на этот раз в доме на улице Олеви в Кохтла-Ярве, где спасатели обнаружили неисправность трубы на кухне в одной из квартир. Сработал также датчик угарного газа. Спасатели перекрыли трубу, и владелец вызвал на место газовых техников.