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ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему в Йыхви нет нынче катков?

Сергей Андреев. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

В прежние зимы в Йыхви заливали катки, но нынче их нет.

Отвечающий за йыхвиские спортобъекты помощник волостного старейшины СЕРГЕЙ АНДРЕЕВ:

- Подготовку к заливке катка между концертным домом и "Pargi Keskus" начали еще в предыдущую волну холода. Но затем погодные условия изменились и потеплело. В первой половине этой недели каток сделают. Больше заливать их нынче не планируем. Это место для катка хорошее, тут есть скамейки и освещение. Лучше сделать один приличный каток, чем заливать их в каждом районе города. Надо учесть, что залить каток - это одно дело, однако за ним нужно и ухаживать.

На этой неделе проложат также лыжни в Йыхвиском парке. Поначалу появится маленький круг, а затем и большой.

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