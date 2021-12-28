ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему в Йыхви нет нынче катков?

Отвечающий за йыхвиские спортобъекты помощник волостного старейшины СЕРГЕЙ АНДРЕЕВ:

- Подготовку к заливке катка между концертным домом и "Pargi Keskus" начали еще в предыдущую волну холода. Но затем погодные условия изменились и потеплело. В первой половине этой недели каток сделают. Больше заливать их нынче не планируем. Это место для катка хорошее, тут есть скамейки и освещение. Лучше сделать один приличный каток, чем заливать их в каждом районе города. Надо учесть, что залить каток - это одно дело, однако за ним нужно и ухаживать.