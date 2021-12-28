Ида-Вирумаа знаком и известен как край приключений. Регион действительно достоин такого звания, ведь впечатлений тут хватает как под землей, так и в горах, на верхушках деревьев и у самой госграницы. Причем независимо от времени года.

Знаешь ли ты, что Ида-Вирумаа разделен мысленно на четыре района? Это Нарва с ее окрестностями, глинт, сланцевый край и Алутагуземаа. Мы сделаем круг по всем этим местам и посмотрим, какими приключениями удивляют они в зимнее время.

Но для начала одна важная информация: ответственные предприятия Ида-Вирумаа используют потребительскую маркировку "Здесь безопасно" ("Siin on turvaline"). Это значит, что предприятие взяло на себя публичную ответственность за соблюдение всех введенных в Эстонской Республике требований по предотвращению распространения коронавируса. Без ис-клю-че-ний.

А теперь - в путь!

Увлекательная история нарвского края

Начинаем свое путешествие с города хорошей энергии - с Нарвы. Хорошей энергии тут действительно предостаточно, не затухает она даже в трескучий мороз. Говоря о Нарве, никак нельзя обойти вниманием два по-настоящему классных места: Нарвский музей, к которому относится также крепость Германа, и мощные оборонительные сооружения бастиона Виктория. Однако обо всем по порядку.

Нарвский музей приглашает "зимовщиков" как в крепость, так и в художественную галерею, а также в бывший мебельный комбинат, где полюбоваться можно макетом старой Нарвы.

Макет старой Нарвы. ФОТО: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Тем, кому больше нравится проводить время на свежем воздухе и выполнять дневную норму шагов, круглый год предлагается множество экскурсий - как, например, по разным закоулкам города Нарва, так и между красных кирпичных стен Кренгольмской мануфактуры.

В построенной в 16-м веке оружейной башне, то бишь ронделе, располагается одноименный ресторан. Это заведение общепита хоть и сосредоточено на местных вкусах, его меню вдохновлено также кухнями народов, занимавших важное место в истории Нарвы. Предлагаемые в "Rondeel" блюда высоко оценены как местными посетителями, так и гостями. Недаром он включен в список ресторанной гильдии "White Guide".

Посетив музей и подкрепившись, можно пройтись по речному променаду до бастионов Виктория. Тсс! Когда будете проходить мимо скульптурной группы "Львиный прайд", обратите внимание на главу этого кошачьего семейства и обсудите, не напоминает ли он вам кого-то?..

История казематов бастиона Виктория насчитывает 300 лет. Высота передней стены бастиона - 16 метров, толщина внутренней стены - более трех метров. Внутри бастиона построены двухэтажные казематы, то есть помещения-бомбоубежища, в свое время еще больше увеличивавшие боевую мощь оборонительных сооружений.

Казематы бастиона Виктория. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Посещение бастиона разрешено только в сопровождении гида. В ходе экскурсии вас ознакомят с историей оборонительной системы города Нарва, вы увидите сокровища, на поиски которых решались отправиться лишь немногие отчаянные головы… И как знать, может, вам удастся встретить и обитателей бастиона! Впрочем, на втором этаже казематов летучие мыши зимуют большими колониями.

Еще одна подсказка. Обязательно стоит поинтересоваться фотоприключением, испытать которое предлагают совместно Нарвская крепость и бастион Виктория. Участники получают в крепости карту и с ее помощью отправляются разгадывать крепостные тайны. Прогулка продолжается по городу Нарва, где участники полагаются на свои навыки ориентирования и выполняют фотозадания (обязательно захватите мобильный телефон с фотокамерой). Приключение заканчивается на бастионе Виктория, где при предъявлении карты фотоприключения посещение казематов будет бесплатным.

Особо активным отдыхающим рекомендуем посетить центр отдыха и спорта в Эккекюла. Там можно заняться тюбингом, причем неважно, есть снег или нет. В случае особо снежной зимы в Эккекюла обязательно выстраивается снежный городок.

Релакс и освежающий морской воздух глинта

Следующая наша остановка - глинт с его водопадом Валасте, мызой Сака и удивительным поселком Тойла.

Расположенный в Сака многоступенчатый водопад Кивисилла. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Расположенный на обрыве Онтика высотой более 55 метров водопад Валасте с его более чем 30-метровой водяной стеной - единственный в своем роде в Эстонии. Особенно живописные виды открываются в Валасте именно зимой, когда дующие с моря северные ветры создают на здешних деревьях ледяные скульптуры. Глинт - это своего рода открытая книга природы, обнажающая пласты разных эпох. Всю эту красоту можно увидеть и со смотровой платформы.

Сказочный ледяной мир у водопада Валасте. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

На самом краю глинта расположилась настоящая жемчужина - мыза Сака. Это один из немногих мызных комплексов Эстонии, восстановленных целиком. Особенно стоит отметить, что местоположение мызы действительно особое и достаточно приватное. В распоряжении гостей тут как предлагающий роскошное размещение господский дом, так и отель и только что открывшиеся комнаты в морской вышке.

Сакаская морская вышка когда-то принадлежала пограничникам и служила маяком. Со всех ступеней трехэтажной вышки открывается захватывающий вид на Финский залив. Если позволяет погода, то с самой высокой смотровой платформы можно увидеть острова Гогланд и Суур Тютарсаар. Разумеется, можно спуститься и на морской берег - и посмотреть, что сотворила там искусница Зима.

Под сводами господского дома мызы Сака действует ресторан "Menar", меню которого удостаивалось только похвал. В ресторане три столовых зала, один из которых приспособлен именно для семей с детьми.

Самой оригинальной чертой мызного отеля можно считать уютный маленький спа, выбор процедур в котором отнюдь не маленький - здесь есть бассейн, пузырьковая ванна, три разные бани, разнообразные виды массажа, бодрящая капсула здоровья, соляная камера и многое другое.

Немного секретной информации. Ходят слухи, будто Кивиылиский приключенческий центр (речь о котором пойдет ниже) и мыза Сака составят на зимний период совместный лыжный пакет. Не прозевай!

Если мороз проберет до самых костей, то отогреться поможет wellness-центр "Orhidee" (18+) в "Toila SPA-hotell". Время в "Orhidee" будто останавливается, и слишком многолюдно там не бывает.

"Toila spaahotell": wellness-центр "Orhidee". ФОТО: Тoila spaahotell

Расслабиться можно в японской, медовой, ароматической банях, двух разных финских и двух паровых банях, санариуме и бассейне, радующем подводным массажем и игрой красок.

В дневное время предлагают насладиться уединением в роскошном тропическом зимнем саду, а темными вечерами романтики добавят свет свечей и нежная музыка.

Победить полярную ночь помогает солнечный симулятор, под которым не загоришь, но заряд витамина D и гормонов радости получишь.

После бани можно подкрепиться фруктами, выпить воды, кофе, чая или какао - все это включено в цену.

Если всего вышеперечисленного покажется мало, то правильным выбором станет пакет "Orhidee" "все включено". Помимо прочего к услугам посетителей в этот пакет включены аквамассажная кровать, люкс-уход, при желании - пятиминутное посещение солярия, соленые и сладкие закуски в суши-баре, обед и ужин в день прибытия и завтрак в день отъезда.

Звучит заманчиво. А куда деть детей?! Ничего страшного - приезжайте вместе с малышами, ведь тогда повеселиться и насладиться можно в термах. Родители могут позволить себе и минуты покоя, если отправят веселиться детей в игровую комнату спа-отеля.

А между Тойла и Нарвой расположен город, который после Второй мировой войны был засекречен настолько, что ни на одной карте мира он не был отмечен, здешние адреса прятались под кодовым названием и попасть сюда можно было только по спецпропускам. Почему? Потому, что в городе действовало совершенно секретное военное производство - завод по обогащению урана. Пусть история остается в прошлом. Сейчас Силламяэ в своей лучшей форме и всегда открыт для гостей.

Поскольку Силламяэ называет себя городом свежих морских ветров, то нет ничего лучше, чем позволить им поприветствовать себя на бульваре Мере и новом береговом променаде.

Бульвар Мере в Силламяэ. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Любимец смельчаков - сланцевый край

Теперь направим свои стопы на западную окраину Ида-Вирумаа - в сланцевый край. Хотя на шахтах уже не так много коричневого золота добывается, кое-где на местности следы сланцевой промышленности по-прежнему видны. Идавирусцам не оставалось ничего другого, как превратить их в аттракционы невероятных приключений. Вы готовы?

Построенный на бывшей зольной горе Кивиылиский приключенческий центр зимой становится настоящей меккой для сноубордистов и горнолыжников. Мы сообщаем, что снеговые пушки приключенческого центра начинают производить снег для горных склонов при первой же возможности. То есть пушистый белый ковер в Кивиыли может раскинуться раньше, чем в остальной Эстонии.

Кивиылиский приключенческий центр. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Лыжные склоны Кивиылиского приключенческого центра самые длинные в Прибалтике - 400-700 метров. Есть тут и учебный склон с подъемником для тех, кто еще только упражняется или чувствует себя не очень уверенно. На месте выдают напрокат в широком ассортименте хорошее снаряжение, а желающие могут заказать также лыжное обучение и занятия по сноуборду.

Если кому-то не по себе от такого, казалось бы, экстремального спорта, то волю страхам давать все же не стоит: возрастных ограничений для освоения горных лыж или сноуборда не существует - важны интерес и желание взяться за дело. Надеть подходящее снаряжение, с помощью инструктора разучить за час первые приемы безопасного катания - и скорее на гору!

Дальше направляемся на разрез Айду - это один из самых неповторимых искусственных ландшафтов в нашей стране. По площади разрез Айду равен примерно двум островам Кихну, на добытом там сланце миллион лампочек могли бы гореть 70 лет, а в его каналах течет сейчас пригодная для утоления жажды вода. Разрез Айду получил новое значение в качестве туристического аттракциона. Азарта добавляет этому месту также "Adrenaator Grupp".

Итак. Приключение на полные обороты. "Adrenaator Grupp" предлагает на разрезе Айду самые разные занятия - пешком и на колесном транспорте, для компаний друзей и для рабочих коллективов, для юбилейных торжеств и для командных мероприятий. Зимний заряд адреналина можно получить в приключенческом походе, сафари по разрезу или offroad-сафари.

Приключенческий поход включает в себя ориентирование по карте, поиск по указаниям, а также обнаружение пещеры и клада. Более спортивные люди могут выбрать вариант потруднее, где трасса длиннее всего на несколько километров, однако метров подъема на ней значительно больше.

Сафари на разрезе - это поход на внедорожниках по разрезу, наполовину покрытому лесом и наполовину россыпями известняка. Поездка совершается по канавам, лесным просекам и сложному искусственному ландшафту. По пути будут встречаться также горки, искусственные озера (если они не замерзнут) и каньоны.

Участники offroad-сафари смогут и сами взяться за руль автомобиля и надавить на педаль газа. Приключение покажет наиболее интересные места на разрезе. Например, трасса проходит мимо Сипельгамяги, гребного канала, старых бассейнов-отстойников, заполненных водой траншей и каменного святилища.

На лоне природы в Алутагуземаа

Алутагуземаа известен прежде всего своей особой природой. Здесь есть как девственные леса, так и многочисленные озера. Чтобы побыть один на один с природой, Алутагузе, вероятно, самое подходящее место.

Образовавшаяся в результате таяния глетчерного льда и ледяных глыб Куртнаская озерная система - самая богатая озерами в Эстонии. Между лесистыми песчаными холмами на территории около 30 квадратных километров расположились 42 естественных водоема. Поскольку два озера в засушливый период почти полностью пересыхают, то в некоторых источниках упоминается только 40 озер.

По Куртнаской озерной системе вьется походная тропа, рядом с которой силами RMK обустроено немало мест для костра. Если взять с собой термос с горячим чаем, тесто для блинов и сковороду, то можно устроить там совершенно необычный пикник. Не забудьте захватить также маршмеллоу - его так классно жарить на огне.

В непосредственной близости от относящегося к озерной системе Паннъярве расположен Алутагузеский центр спорта и отдыха, где нет предела зимним занятиям. Если есть снег, то там подготовят освещенные лыжные трассы, на которых кататься можно и классическим стилем, и коньковым. В главном здании центра к услугам посетителей оборудованы раздевалки, есть и возможность помыться, работает прокат лыж.

Алутагузеский марафон в Паннъярве. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Самые юные члены семьи могут захватить с собой санки, ведь тут есть и санная горка. В Алутагузеском центре спорта и отдыха популярны также скоростные тюбинговые трассы - тут нужно крепко-крепко держаться за "ватрушку".

Большим любителям походов нужно внимательно следить за мероприятиями Алутагузеского клуба туризма. Зимой в его программе обязательны походы на снегоступах и лыжах. По сути, Алутагузеский клуб туризма предлагает не только всевозможные походы, но и любую другую деятельность на свежем воздухе. И поверьте: если подходящей услуги на домашней странице центра вы не найдете, но о своем желании сообщите - велика вероятность, что оно будет исполнено. К тому же походные руководители Алутагузеского клуба туризма всегда могут рассказать в придачу замечательные истории.

Селисоо. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Во дворе Музея Ийзакуского кихельконда даже зимой открыта фотовыставка о природе. Своеобразные впечатления дарят проводимые музеем походы с фонарями, когда участники бредут в сумраке вечерней природы, слушая ее голоса, разводят костер, перекусывают, беседуют. Если повезет, то можно будет посетить поздним вечером и сам музей.

На ийзакуской горе, высочайшей в Ида-Вирумаа естественной возвышенности, стоит смотровая вышка. Забравшись на нее, вы окажетесь на высоте 94 метра над уровнем моря, и перед вами откроются чудесные виды алутагузеских лесов. В ясную погоду отсюда видны даже купола куремяэского монастыря и Чудское озеро.

Ийзакуская смотровая вышка. ФОТО: Sven Zacek

Если уж довелось оказаться в этом краю зимой, то непременно прогуляться стоило бы по променаду в Каукси и увидеть северное побережье Чудского под более суровым углом зрения.

Приезжай и найди самое большое приключение этой зимы в Ида-Вирумаа!