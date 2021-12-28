Зимой и весной в Ида-Вирумаа ожидается череда крупных мероприятий - от ярмарки местной еды до банного и приключенческого фестивалей, на проведение которых государство выделит почти 200000 евро.

На апрель в третий раз запланирован "SeiklusFest", который представляет Ида-Вирумаа как край приключений со множеством занятий.

- Хорошо начать сезон с приключенческого фестиваля, предназначенного для активных людей, - пояснила Ингрид Кулигина, руководитель Алутагузеского туристического клуба, который организует фестиваль. Даты, по ее словам, пока окончательно не выбраны.

В этом году команды и отдельные участники получили от организаторов карту, с помощью которой перемещались по территории шахтного музея и разреза "Aidu", посетив 17 контрольных пунктов. В следующий раз один фестивальный день будет посвящен активным взрослым, а второй - семьям.

- Край приключений - это туристический бренд Ида-Вирумаа, но ведь он предлагает приключения не только для туристов и ориентировщиков, которые занимаются спортом и ищут приключения, испытывающие человека на прочность. Мы предлагаем приключения и обычным людям, в том числе детям и семьям, - сказала Кулигина.

Ответвление раквереского банного фестиваля

Для активных людей выглядит заманчиво и совершенно новое мероприятие - банный фестиваль в Нарве.

Банные праздники на берегу реки Нарвы устраивались и раньше, например, в 2018 году на неделе Северных стран. Дни банной культуры Эстонии приведут на пляж Йоаорг как минимум 20 мобильных бань. ФОТО: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Дни банной культуры Эстонии на пляже Йоаорг запланированы на 18 и 19 июня, когда на берегу пограничной реки припаркуется как минимум 20 мобильных бань. Это семейное мероприятие, которое представит как наследие банной традиции, так и новшества в этой области. Например, общественные деятели проведут банные процедуры, можно будет изготовить банные принадлежности и поучаствовать в состязании банщиков.

- Хотим привлечь к знакомству с банной культурой разные возрастные группы на месте, а также предложить привлекательные и уникальные впечатления иностранным гостям. Если приложить к этому красоты Нарвы, то мы уверены, что за два дня сумеем заинтересовать 1500 человек, - прокомментировал Марко Торм, член правления НКО "Rakvere Maraton", организующего мероприятие.

По словам Торма, это событие - творческое продолжение и ответвление Эстонского банного фестиваля, который прошел в городе Раквере в 2019 году.

Праздник местных вкусов

А в мае город Нарва приглашает всех ценителей вкусной еды. Дегустационная ярмарка "Вкусы Нарвы" предложит как вкусовые впечатления, так и культурную программу. Хотя мероприятие называется "Вкусы Нарвы", к участию приглашаются все организаторы питания Ида-Вирумаа, подтвердила нарвский координатор по туризму Ольга Смирнова. По ее словам, особое внимание уделят оформлению ресторанных палаток.

Организаторы надеются, что масштабную гастрономическую ярмарку удастся провести в последние выходные мая, когда на променаде будет открыт летний сезон.

События, которые привлекают местных жителей и приводят гостей:

"SeiklusFest 2022"

В апреле на протяжении двух дней пройдут спортивные состязания на кубок "Seiklusmaa", приключенческие походы, ярмарка, семинары и мастер-классы. Организатор - Алутагузеский туристический клуб.

Оркестровые вечера в Нарве "Helid piiri peal" ("Звуки на границе")

Оркестровые вечера состоятся три раза: в апреле и мае 2022 года - в ДК "Ругодив", в июне - в историческом комплексе Кренгольмской мануфактуры. Организатор - НКО "ContempArt".

Дни банной культуры Эстонии

На берегу реки Нарвы 18 и 19 июня установят как минимум 20 мобильных бань, пройдут мастер-классы и соревнования, связанные с тематикой фестиваля. Организатор - НКО "Rakvere Maraton".

Проект "Narva lähedal" ("Близ Нарвы")

Спектакль "Narva lähedal" пройдет в мае-июне в общем 20 раз. Он познакомит жителей Эстонии с городом Нарвой, с его историей, кулинарными традициями и живущими там людьми. Организатор - НКО "Sofiit-Klubi".

Рождественская деревня в Северном дворе

В замке Герман Рождество будут отмечать четыре дня: 23 декабря - согласно обычаям Средневековья, 24 декабря - по традициям датских и шведских времен, 25 декабря - в традициях славянской культуры и 26 декабря - согласно эстонским традициям. Организатор - НКО "Wildstream".

Дегустационная ярмарка "Narva maitsed 2022" ("Вкусы Нарвы - 2022")

Дегустационная ярмарка намечена на последние выходные мая. К участию приглашаются региональные предприятия в области организации питания, досуга, туризма и рукоделия. Организатор - Департамент развития и экономики города Нарва.

"Спорт против коронавируса и кризиса и на благо здоровья"

Ожидается проведение ряда спортивных соревнований и походов различной степени сложности, в том числе посвященных легендарному нарвскому лыжнику Велло Кааристо соревнований по лыжным гонкам в Нарве, на Пяхклимяэ, в январе 2022 года. Организатор - нарвский лыжный клуб "Firn".

Неделя дизайна в Ида-Вирумаа

Проходящий в апреле 2022 года в Нарве и Кохтла-Ярве фестиваль позволит насладиться и поучиться дизайну, познакомиться с дизайнерами и открыть себя в дизайне. Организатор - ЦУ "Narva Loomeinkubaator".