ОПРОС ⟩ Чем запомнился год уходящий и чего ждете в наступающем?

Валентина Фурсова. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

ВАЛЕНТИНА ФУРСОВА, директор театра "Tuuleveski":

- Год запомнится навсегда большим количеством ограничений, которые сильно бьют по нашему бюджету. Театр живет практически только на собственно заработанные средства. Выступлений долго не было, поэтому "мельники" прожили очень трудный год. Новый сезон начался, но в школы и детсады нас долгое время не пускали. Играли спектакли на улице, пока позволяла погода. Потом разрешили приходить в группы, на каждую играли отдельно - несколько показов в день. Устали, но рады, хоть какая-то движуха пошла.

В Йыхвиском концертном доме теперь даем по два спектакля в месяц, и зрительный зал всегда заполнен - это тоже радость.

Из-за коронавирусных ограничений работы актерам прибавилось многократно, но, увы, на кассе это не отражалось. Тем не менее мы позволили себе съездить на фестивали: в сентябре в Боснию и Герцеговину с "Золушкой", в конце октября - в Санкт-Петербург с "Красной Шапочкой". Везде выступили успешно. Любовь Богданова и Василий Алферов заработали призы за лучшие женскую и мужскую роли. На питерском фестивале "У Нарвских ворот" - награда за лучшие куклы. Эмоциональный подъем испытали также побывав на юбилее сербского режиссера Амелы Вученович в Питере.

Очень рады, что наконец-то смогли представить публике новый спектакль "Подарок дракона", а в декабре выдали премьеру моей постановки "Зимней сказочной порой". Две недели играли ее в Таллинне без выходных.

Что жду? Хочется скорее вернуться к прежней жизни, ведь театр - это обмен энергетикой со своим зрителем. Никакой экран не может заменить этого. Конечно же, продолжим ставить новые спектакли.

Эдуард Зеньчик. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

ЭДУАРД ЗЕНЬЧИК, художник:

- Как для всех творческих людей всего мира, год выдался непростым, но, независимо от обстоятельств, стараюсь быть позитивным, не сдаваться и продолжать то, что делал. Думаю, что актерам, певцам и музыкантам было еще более сложно, чем художникам. Несмотря ни на что, получилось реализовать пять больших проектов, связанных с изобразительным искусством, организовал также несколько небольших выставок в разных галереях.

Жизнь заставляет также все глубже осваивать виртуальное пространство. В этом году стал гораздо больше внимания уделять такой деятельности, в том числе осваивать NFT - через эту платформу можно и показывать, и продавать искусство. Пока рано делать выводы, какой результат это принесет, но буду стараться развиваться дальше. Приходится принимать ситуацию и надеяться на лучшее будущее. Этого и жду в новом году.

Ксения Клочкова. ФОТО: stena.ee

КСЕНИЯ КЛОЧКОВА, предприниматель, хозяйка контактного зоопарка и приюта для животных "Päite loomapark":

- Самое большое событие уходящего года - второй фестиваль "День добра", который прошел в нашем зоопарке в августе. Долго готовились, но волновались из-за коронавирусных ограничений. Все сложилось отлично, приехало много людей и мероприятие прошло на ура.