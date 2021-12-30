ОПРОС ⟩ Чем запомнился год уходящий и чего ждете в наступающем?
2021 год близится к завершению.
2021 год близится к завершению.
- Год запомнится навсегда большим количеством ограничений, которые сильно бьют по нашему бюджету. Театр живет практически только на собственно заработанные средства. Выступлений долго не было, поэтому "мельники" прожили очень трудный год. Новый сезон начался, но в школы и детсады нас долгое время не пускали. Играли спектакли на улице, пока позволяла погода. Потом разрешили приходить в группы, на каждую играли отдельно - несколько показов в день. Устали, но рады, хоть какая-то движуха пошла.
В Йыхвиском концертном доме теперь даем по два спектакля в месяц, и зрительный зал всегда заполнен - это тоже радость.
Из-за коронавирусных ограничений работы актерам прибавилось многократно, но, увы, на кассе это не отражалось. Тем не менее мы позволили себе съездить на фестивали: в сентябре в Боснию и Герцеговину с "Золушкой", в конце октября - в Санкт-Петербург с "Красной Шапочкой". Везде выступили успешно. Любовь Богданова и Василий Алферов заработали призы за лучшие женскую и мужскую роли. На питерском фестивале "У Нарвских ворот" - награда за лучшие куклы. Эмоциональный подъем испытали также побывав на юбилее сербского режиссера Амелы Вученович в Питере.
Очень рады, что наконец-то смогли представить публике новый спектакль "Подарок дракона", а в декабре выдали премьеру моей постановки "Зимней сказочной порой". Две недели играли ее в Таллинне без выходных.
Что жду? Хочется скорее вернуться к прежней жизни, ведь театр - это обмен энергетикой со своим зрителем. Никакой экран не может заменить этого. Конечно же, продолжим ставить новые спектакли.
- Как для всех творческих людей всего мира, год выдался непростым, но, независимо от обстоятельств, стараюсь быть позитивным, не сдаваться и продолжать то, что делал. Думаю, что актерам, певцам и музыкантам было еще более сложно, чем художникам. Несмотря ни на что, получилось реализовать пять больших проектов, связанных с изобразительным искусством, организовал также несколько небольших выставок в разных галереях.
Жизнь заставляет также все глубже осваивать виртуальное пространство. В этом году стал гораздо больше внимания уделять такой деятельности, в том числе осваивать NFT - через эту платформу можно и показывать, и продавать искусство. Пока рано делать выводы, какой результат это принесет, но буду стараться развиваться дальше. Приходится принимать ситуацию и надеяться на лучшее будущее. Этого и жду в новом году.
- Самое большое событие уходящего года - второй фестиваль "День добра", который прошел в нашем зоопарке в августе. Долго готовились, но волновались из-за коронавирусных ограничений. Все сложилось отлично, приехало много людей и мероприятие прошло на ура.
Так как вся моя личная жизнь проходит здесь, то все связано с приютом. Радуюсь, что в этом году удалось спасти еще восемь лошадей, это рекорд за все годы деятельности. Теперь их у нас больше двадцати. Причем несколько новых коняшек привезли из Беларуси - мы договорились о транспорте и забрали их к себе.
С подопечными животными связаны и все дальнейшие планы - в январе надеемся продолжить традицию и провести зимний "День добра". Наблюдаем за эпидемиологической обстановкой.
Жду исполнения самой главной мечты - чтобы государство или какая-то частная структура помогла нам построить большой реабилитационный центр для животных. Сами двигаемся потихоньку, но своих сил и средств маловато, поэтому надеемся, что найдутся помощники. В любви и уходе нуждается очень много четвероногих, компания наших питомцев в приюте постоянно растет.
- Самое главное, что, несмотря на сложности, связанные с коронавирусом, нам удалось подготовить и провести в полном масштабе юбилейный фестиваль "Творческий котел" и даже придать ему новое дыхание. По отзывам, и участникам, и горожанам очень понравилась "улица еды", которую организовали на музыкальной площадке концертного дома.
Несмотря на ограничения, общества национальных культур продолжали активную деятельность, состоялось много значимых мероприятий. Круглый стол, как зонтичная организация, получил большую поддержку от государства - на днях нам привезли новую оргтехнику: мощный компьютер, умную доску, широкоугольный проектор и современную видеокамеру. Будем осваивать, и не сомневаюсь, что это откроет нам большие возможности для проведения мероприятий, создания истории Круглого стола, и главное - позволит больше информировать людей. Надеюсь, что привлечет больше молодежи.
Уходящий год был урожайным на юбилеи культурных организаций, круглые даты отметили и некоторые лидеры обществ нацкультур. В декабре исполнится двадцать лет интеграционному центру Ида-Вирумаа, но празднование этой значительной даты перенесем на наступающий год - в надежде на уменьшение ограничений, чтобы участвовать могло больше людей.
Если говорить о личной жизни, то важное событие тоже было - отметили с супругой Лидией золотую свадьбу.
От наступающего года жду прежде всего продолжения начатого, но хочется больше свободы действий. Укрепления взаимосотрудничества с местными самоуправлениями, здесь есть немалые резервы и задачи для лидеров организаций. С государством у нас налажен хороший контакт, но участия местных властей в развитии и деятельности обществ хотелось бы больше во всех городах региона.
- Для меня это был год для всего нового, и если сравнивать - то как вулкан, из которого время от времени извергается лава, которую стараешься направить в нужное русло, но от тебя ничего не зависит. Каждый день происходили какие-то потрясения или события, которых не ожидаешь. Не всегда печальные, бывает и наоборот. Но встряски, постоянно сопровождающее чувство неизвестности, что случится завтра или даже сегодня... Мир поменялся, ощущение, что начинают действовать какие-то новые законы вселенной, о которых нам ничего не известно...
Самым важным и ярким событием года назову открытие спортивного центра "Wiru". На прошлой неделе значительное событие, насколько я знаю, - впервые в Кохтла-Ярве собрались на соревнования 400 пловцов! Порадовали футболисты - вернулись в первую лигу. Вчера был глубоко потрясен известием о смерти Десмонда Туту, лауреата Нобелевской премии мира, очень уважал этого борца за права человека.
Прогнозов не строю, но надеюсь, что в городе будут завершены начатые проекты и стартуют новые - строительство спортивного городка продолжается. А в личной жизни пусть останется все так же ровно и хорошо.