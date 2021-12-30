МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 30.12-06.01 ⟩ Новогодние гулянья
Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 30 декабря по 6 января.
Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 30 декабря по 6 января.
Четверг, 30 декабря
* В Нарве в помещениях по ул. Вабадузе, 20 в 18.00 - "Новогодняя история", спектакль театра "Ильмарине". Для детей от 3 лет. Билет - 5 евро.
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - предновогодний концерт: Таллиннский камерный оркестр, Лаур Ээнсалу (альт) и Кайя Лукас (скрипка). В программе произведения Грига, Бартока, Аттерберга, Нордгрена и Эллера. Билет - 16-20 евро.
* В Нарвской крепости в 19.00 - зимняя сказка с Мариной Морозовой.
Четверг, 30 декабря
* В Кийкласком народном доме в 14.30 - полдень с ароматом праздника. Игровая зона, сказочная комната, столики для рукоделия, кухонный уголок.
Пятница, 31 декабря
* В Нарве на Петровской площади - новогоднее гулянье: в 17.30 - детская программа, в 19.00 - детский фейерверк, новогодние мелодии, в 23.50 - новогоднее обращение президента ЭР, 00.00 - фейерверк, 00.10-01.30 - праздничная программа. Информация: www.narva.ee.
Понедельник, 3 января
* В Нарве на Петровской площади в 10.15 - празднование 102-й годовщины заключения перемирия в Освободительной войне.
* В Йыхви у монумента павшим в Освободительной войне в 10.30 - минуты памяти, посвященные годовщине перемирия в Освободительной войне. В программе: речи и возложение венков.
Четверг, 6 января
* В Ийзаку у певческой сцены в 18.00 - сожжение рождественских елей.
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