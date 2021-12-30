СПАСАТЕЛИ ⟩ Уйкаласкую свалку тушили шесть часов

Спасатели до полуночи приступили к работам по тушению, которые продлились шесть часов. С помощью экскаватора склон свалки раскопали на глубину 10 метров, площадь горения составила, по оценкам, 300 квадратных метров.

Ребенок попал в западню в квартире

Вечером 27 декабря помощь спасателей потребовалась в доме на улице Ю. Гагарина в Силламяэ. Отец семейства выходил с детьми на улицу, и шедший последним двухлетний ребенок заперся в квартире.

Примерно через четверть часа спасатели открыли дверь, и малыш воссоединился с семьей.

В Кивиыли горело заброшенное здание

Вечером 27 декабря в пустующем здании на Кескпуйестеэ было замечено возгорание, о нем сообщил жилец соседнего дома. Спасатели установили, что на втором этаже здания горит пол на площади около двух квадратных метров.