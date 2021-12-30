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СПАСАТЕЛИ ⟩ Уйкаласкую свалку тушили шесть часов
27-28 декабря 2021 г.

Машина спасателей. Иллюстративное фото. ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Поздним вечером 28 декабря в центр тревоги сообщили, что в деревне Кукрузе Тойлаской волости разгорелся пожар на Уйкалаской свалке.

Спасатели до полуночи приступили к работам по тушению, которые продлились шесть часов. С помощью экскаватора склон свалки раскопали на глубину 10 метров, площадь горения составила, по оценкам, 300 квадратных метров. 

Ребенок попал в западню в квартире

Вечером 27 декабря помощь спасателей потребовалась в доме на улице Ю. Гагарина в Силламяэ. Отец семейства выходил с детьми на улицу, и шедший последним двухлетний ребенок заперся в квартире.

Примерно через четверть часа спасатели открыли дверь, и малыш воссоединился с семьей. 

В Кивиыли горело заброшенное здание

Вечером 27 декабря в пустующем здании на Кескпуйестеэ было замечено возгорание, о нем сообщил жилец соседнего дома. Спасатели установили, что на втором этаже здания горит пол на площади около двух квадратных метров.

Огонь потушили. Полицейский патруль обнаружил в здании трех несовершеннолетних, которые, по их словам, пришли посмотреть на работу спасателей.

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