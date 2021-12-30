Энели Ефимова признана лучшей молодой спортсменкой года Эстонии

За признание Ефимовой лучшей молодой спортсменкой проголосовали и спортивные союзы, и журналисты.

В числе номинантов на титул "Лучший молодой спортсмен года Эстонии" была и другая спортсменка из Ида-Вирумаа - уроженка Йыхви легкоатлетка Пиппи Лотта Энок, завоевавшая серебро в семиборье на чемпионате мира среди юниоров.

Энели Ефимова была номинирована также на титул "Спортсменка года Эстонии", но ее опередили фехтовальщица Катрина Лехис, теннисистка Анетт Контавейт и Эпп Мяэ (борьба).

- Это мое первое гала, - сказала Энели Ефимова, приняв как лучший молодой спортсмен статуэтку Кристьяна. - Я просто счастлива быть среди таких талантливых спортсменов. Спасибо моему тренеру Хенри Хейну!

Энели Ефимова, которой на этой неделе исполнилось 15 лет, выиграла серебряную медаль чемпионата Европы на короткой воде среди взрослых, стала чемпионкой Европы среди юниоров, заняла 13-е место на чемпионате мира среди взрослых и 16-е место на Олимпийских играх в Токио.