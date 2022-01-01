ИДА-ВИРУМАА ЗАВТРА ⟩ Михкель Луус: "Von Taube" - необычный ресторан"

"Прибывая в Ида-Вирумаа с запада, невозможно не заметить древнее городище в Пуртсе. В нем работает "Taube Catering", давший сильный толчок развитию кулинарии в Ида-Вирумаа" - так на ида-вируском предпринимательском конкурсе представили победителя в категории "Новичок года".

- Не побоюсь сказать, что "Von Taube" - необычный ресторан, - отметил хозяин заведения Михкель Луус. Случается, что посетитель заходит в ресторан и начинает возмущаться: "Господи, что у вас тут происходит? Музыка орет, аж противно, выключите!".

- На это я отвечаю: "Я создал этот ресторан для себя, здесь я могу готовить, как я хочу, и слушать то, что хочу". Пока работает, - рассказал поклонник тяжелой музыки.

Меню постоянно меняется

Михкель утверждает, что предлагает честную еду и не пытается выдать иностранное сырье за местное. "Многие рядятся в чужие перья - мол, наша клубника выросла на навозе от бабы Маали. На самом деле местных продуктов не достать. Взять рыбу: она, может, и эстонская, но не прямо с берега".

В чем же трудность достать местную рыбу, если море плещется под боком?

- Наверное, скупщики все увозят. Иногда кое-что перепадает, но мало, и стабильно предлагать местную рыбу невозможно. В Чудском есть рыба, она хотя бы эстонская - брать из рыбопитомника я не хочу.

Для Михкеля важно, чтобы продукты были качественными. "Например, антрекот из Ботсваны - дешево и сердито! Но я всем так и сказал: единственное, что у него общего с Эстонией, - это цвета флага".

Меню "Von Taube" меняется сильно и часто, потому что иначе шеф-повар заскучает. "После Рождества снова поменяю, хотя бы по мелочи. Например, зимой заказывают меньше супов и больше основных блюд".

Доставка на дом круглый год

Михкель с удовольствием сотрудничает с другими местными предприятиями: из крана льется пиво с местной пивоварни, а обложки меню и ящики он заказывает в пуртсеской фанерной мастерской, что неподалеку. В ящики Михкель упаковывает рождественский стол "Von Taube".

- Готовлю холодец из копченого мяса и кровяную колбасу, свиную шею или ребрышки барбекю, тушеную краснокочанную капусту с горчицей и медом, паштет, хлеб и т.д. Классика, но со своей чудинкой.

Заказчику остается только разогреть блюда в печи - и за час праздничный стол будет накрыт. Инструкция прилагается. Она тоже с чудинкой.

Ящики для ресторана "Von Taube" делаются по специальному заказу в местной фанерной мастерской. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Доставка еды из ресторана на дом теперь работает круглый год, но основной наплыв заказов приходится все-таки на конец года. После доставки рождественских посылок Михкель задумается над тем, что включить в новогодний набор закусок.

- Говорят, что в новогодний вечер надо есть 12 раз. В прошлый раз сделал стол с закусками: 12 разных закусок на большой доске. Что будет в этот раз, еще не знаю.