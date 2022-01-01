ИДА-ВИРУМАА ЗАВТРА ⟩ Крупные объекты на стадии строительства

Новый завод масел "Eesti Energia" в Аувере

Строящийся близ Нарвы, в Аувере, завод стоимостью около 320 миллионов евро через три с небольшим года начнет производить масло не только из сланца, но также из пластиковых отходов.

Капсула, заложенная в краеугольный камень второго завода "Enefit 280", вдобавок к сланцевой крошке содержала измельченные лопасти ветрогенераторов, дробленую пластиковую тару, кусочки старого резинового стадионного покрытия и шинкованных шин. "Все это - сырье, из которого новый завод будет производить высокоценные химические продукты, одновременно уменьшая углеродный след", - заверил руководитель заводов масел, шахт и электростанций "Eesti Energia" Андрес Вайнола.

Благодаря новому заводу работу получат примерно 500 человек: работники завода, шахтеры, логистики, специалисты по обслуживанию оборудования и многие другие.

Гртгорий Левковец. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Завод ветрогенераторов в Кохтла-Ярве

Первая гигантская ласточка Кохтла-Ярвеского промышленного парка - завод ветрогенераторов. Его производственное здание площадью 1,5 гектара готово, началась установка оборудования. На заводе будут производить маленькие ветрогенераторы, работающие на высоте 20 метров, с турбиной Дарье, продавать их планируется в основном в странах Европы и Азии.

По словам члена правления ТОО "Tbhawt Manufacturing" (строитель завода) Григория Левковца, на новом заводе планируется производить 2500 ветрогенераторов в год. Выход на полную мощность, по оценке Левковца, может занять три года, и тогда на заводе будут трудиться чуть более 300 человек.

Для нужд школы программирования в Йыхви реконструируют здание связи советских времен. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Школа технологий "Kood/Jõhvi"

В новаторской международной школе программирования, которая открылась в этом сентябре, приступили к учебе 215 взрослых. Эта школа должна привести в Ида-Вирумаа новых смекалистых людей и содействовать появлению и развитию в уезде предприятий в сфере информационных технологий. Школа временно работает в помещениях Ида-Вирумааского центра профессионального образования в Силламяэ. Сейчас в Йыхви идет реновация советского дома связи, и "Kood/Jõhvi" должна переехать в современное здание осенью 2022 года.

Строительство здания Йыхвиской основной школы продвигается успешно. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Новые школьные здания

В Йыхви идет строительство новой основной школы на 510 учащихся. Для йыхвиских детей современное школьное здание, расположенное на улице Харидузе возле недавно построенного променада, должно открыться следующей осенью. В Нарве начинается строительство двух государственных гимназий, они должны быть готовы к осени 2023 года. Новые здания основных школ в ближайшие годы будут строиться также в Кохтла-Ярве и Силламяэ.

Легкоатлетический стадион располагается в Йыхвиском образовательном городке. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Йыхвиский стадион и другие спортивные объекты

Планировавшееся около двадцати лет строительство первого в Ида-Вирумаа современного легкоатлетического стадиона выходит на финишную прямую. Стадион находится в Йыхвиском образовательном городке, и волостные власти планируют дать ему имя легенды эстонской легкой атлетики Хейно Липпа, который окончил в Йыхви гимназию. В июне следующего года со дня рождения Липпа исполняется сто лет.