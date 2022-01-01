ИДА-ВИРУМАА ЗАВТРА ⟩ Крупные объекты на стадии строительства
Какие основные объекты сейчас строятся в Ида-Вирумаа? Журнал "Ида-Вирумаа завтра", вышедший в декабре, выделил наиболее значимые из строящихся сейчас в Ида-Вирумаа объектов.
Какие основные объекты сейчас строятся в Ида-Вирумаа? Журнал "Ида-Вирумаа завтра", вышедший в декабре, выделил наиболее значимые из строящихся сейчас в Ида-Вирумаа объектов.
Строящийся близ Нарвы, в Аувере, завод стоимостью около 320 миллионов евро через три с небольшим года начнет производить масло не только из сланца, но также из пластиковых отходов.
Капсула, заложенная в краеугольный камень второго завода "Enefit 280", вдобавок к сланцевой крошке содержала измельченные лопасти ветрогенераторов, дробленую пластиковую тару, кусочки старого резинового стадионного покрытия и шинкованных шин. "Все это - сырье, из которого новый завод будет производить высокоценные химические продукты, одновременно уменьшая углеродный след", - заверил руководитель заводов масел, шахт и электростанций "Eesti Energia" Андрес Вайнола.
Благодаря новому заводу работу получат примерно 500 человек: работники завода, шахтеры, логистики, специалисты по обслуживанию оборудования и многие другие.
Первая гигантская ласточка Кохтла-Ярвеского промышленного парка - завод ветрогенераторов. Его производственное здание площадью 1,5 гектара готово, началась установка оборудования. На заводе будут производить маленькие ветрогенераторы, работающие на высоте 20 метров, с турбиной Дарье, продавать их планируется в основном в странах Европы и Азии.
По словам члена правления ТОО "Tbhawt Manufacturing" (строитель завода) Григория Левковца, на новом заводе планируется производить 2500 ветрогенераторов в год. Выход на полную мощность, по оценке Левковца, может занять три года, и тогда на заводе будут трудиться чуть более 300 человек.
В новаторской международной школе программирования, которая открылась в этом сентябре, приступили к учебе 215 взрослых. Эта школа должна привести в Ида-Вирумаа новых смекалистых людей и содействовать появлению и развитию в уезде предприятий в сфере информационных технологий. Школа временно работает в помещениях Ида-Вирумааского центра профессионального образования в Силламяэ. Сейчас в Йыхви идет реновация советского дома связи, и "Kood/Jõhvi" должна переехать в современное здание осенью 2022 года.
В Йыхви идет строительство новой основной школы на 510 учащихся. Для йыхвиских детей современное школьное здание, расположенное на улице Харидузе возле недавно построенного променада, должно открыться следующей осенью. В Нарве начинается строительство двух государственных гимназий, они должны быть готовы к осени 2023 года. Новые здания основных школ в ближайшие годы будут строиться также в Кохтла-Ярве и Силламяэ.
Планировавшееся около двадцати лет строительство первого в Ида-Вирумаа современного легкоатлетического стадиона выходит на финишную прямую. Стадион находится в Йыхвиском образовательном городке, и волостные власти планируют дать ему имя легенды эстонской легкой атлетики Хейно Липпа, который окончил в Йыхви гимназию. В июне следующего года со дня рождения Липпа исполняется сто лет.
В Йыхви также должно продолжиться создание футбольного центра, так как рядом с имеющимся футбольным стадионом появятся футбольный холл и искусственное поле. В строительстве новых спортивных объектов в Ида-Вирумаа достигнут прорыв. В этом году Нарва получила новый бассейн, в Кохтла-Ярве построен спортивный центр с бассейном, залом для игр с мячом и несколькими гимнастическими и тренажерными залами, а в Кивиыли теперь тоже есть футбольное поле с искусственным газоном.