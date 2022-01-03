ИДА-ВИРУМАА ЗАВТРА ⟩ Сиймон Хярм меняет мир к лучшему на нескольких фронтах

Сиймон Хярм учится по инфотехнологической специальности в Нарвском колледже ТУ, а с этой осени зачислен и в Йыхвискую школу технологий "Kood/Jõhvi". Молодого человека можно назвать образовательным беженцем, потому что в Ида-Вирумаа его привели именно здешние возможности учебы.

- Я жил в Пылтсамаа, Тарту и Таллинне и не планировал приезжать в Ида-Вирумаа. Думал, что здесь скучно и нечего делать. Но я хотел изучать инфотехнологии, и Нарвский колледж ТУ оказался единственным местом, где это можно делать бесплатно, - вспомнил он приезд в Нарву.

"Здесь многое можно сделать"

Когда Сиймон обжился в Нарве и стал общаться с местными жителями, от предубеждений он избавился. "Я понял, что здесь многое можно сделать. Здесь много проблем и возможностей", - сказал молодой человек. Поступив в школу программирования, он еще крепче связал себя с регионом.

Сиймон - сооснователь ТОО "Edukoht". "Edukoht" развивает навыки программирования ида-вируских детей и удостоилось награды за лучшее предприимчивое дело молодежи 2021 года в Ида-Вирумаа.

- Программа длится два с половиной года. Мы проделали очень большую работу во имя того, чтобы программа была интересной и действительно чему-то учила. Мы также рассказываем детям о финансах и предпринимательстве. Сейчас мы присутствуем в Нарве, Кохтла-Ярве и Таллинне, активно занимаемся расширением в Украине.

Выпускники программы с большой вероятностью пополнят ряды студентов как Нарвского колледжа, так и школы программирования в Йыхви. По словам Сиймона, цель программы - не только смягчить нехватку ИТ-специалистов. Более отдаленная цель - развитие местного предпринимательства. Ведь если будет хватать специалистов, то ради них крупные стартапы придут в Ида-Вирумаа и откроют здесь свой офис, а это оживит экономику всего уезда.

Вносит лепту и как носитель эстонского языка

На предпринимательском конкурсе в число номинантов вошло и НКО "Eesti Keele Vestlusklubi TONТ" ("Разговорный клуб эстонского языка TONТ"), с которым Сиймон тоже связан. Что в Ида-Вирумаа необходимо больше - учить эстонскому языку или программированию?

- Очень трудный вопрос, это как выбирать между двумя детьми, - признался Сиймон. - Эстонский язык и интеграция действительно очень важны, без них никак не обойтись, но для меня приоритетом сейчас является ИТ. В э-государстве надо подтягивать всех, и развитие цифровых навыков очень важно - хотя бы для того, чтобы наши бабушки и дедушки умели вести дела в банке так, чтобы их не обманывали.

Первой специальностью, которую выбрал Сиймон, была прикладная физика. "Работая в больнице инженером-биомедиком, я понял, что это не совсем то, чем хочу заниматься. После армии я кардинально поменял направление".

По мнению Сиймона, учиться в двух местах полезно, потому что вуз и школа программирования дополняют друг друга. Университет развивает академическое мышление и дает ощущение принадлежности к социальной группе, которая прошла тот же путь, а школа программирования - опыт работы в команде.