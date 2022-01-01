ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Новый год в Ида-Вирумаа начался солнечной и красивой зимней погодой

В полдень первого дня года небо над Йыхви было ясным, температура воздуха - 3-5 градусов ниже нуля, ветер северный, 5 метров в секунду.

К вечеру похолодало, а ночью температура опустится до 12 градусов мороза.

По прогнозу метеослужбы, в Йыхви в воскресенье днем ​​будет 4-6 градусов мороза, ветер юго-западный, южный, 2-5 метров в секунду, небольшой снег.

По состоянию на утро 1 января толщина снежного покрова в Йыхви составляла 14 сантиметров. Сейчас больше всего снега в Таллинне и его окрестностях - 20 сантиметров.

К 10 часам утра понедельника вновь ожидаются плюсовые температуры, которые продержатся до полудня вторника, когда температура упадет на нескольких градусов.