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ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Новый год в Ида-Вирумаа начался солнечной и красивой зимней погодой

Первый день нового года в Ида-Вирумаа выдался солнечным. ФОТО: Erik Gamzejev / Põhjarannik

Новый год в Ида-Вирумаа начался солнечной и красивой зимней погодой.

В полдень первого дня года небо над Йыхви было ясным, температура воздуха - 3-5 градусов ниже нуля, ветер северный, 5 метров в секунду. 

К вечеру похолодало, а ночью температура опустится до 12 градусов мороза. 

По прогнозу метеослужбы, в Йыхви в воскресенье днем ​​будет 4-6 градусов мороза, ветер юго-западный, южный, 2-5 метров в секунду, небольшой снег. 

По состоянию на утро 1 января толщина снежного покрова в Йыхви составляла 14 сантиметров. Сейчас больше всего снега в Таллинне и его окрестностях - 20 сантиметров. 

К 10 часам утра понедельника вновь ожидаются плюсовые температуры, которые продержатся до полудня вторника, когда температура упадет на нескольких градусов. 

По народному календарю считается, что какая погода будет 1 января, такая же и весь июль. Если тепло и солнечно, то июль выдастся жарким. Если идет дождь или снег - летний месяц будет дождливым и пасмурным.

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