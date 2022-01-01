ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Новый год в Ида-Вирумаа начался солнечной и красивой зимней погодой
Новый год в Ида-Вирумаа начался солнечной и красивой зимней погодой.
Новый год в Ида-Вирумаа начался солнечной и красивой зимней погодой.
В полдень первого дня года небо над Йыхви было ясным, температура воздуха - 3-5 градусов ниже нуля, ветер северный, 5 метров в секунду.
К вечеру похолодало, а ночью температура опустится до 12 градусов мороза.
По прогнозу метеослужбы, в Йыхви в воскресенье днем будет 4-6 градусов мороза, ветер юго-западный, южный, 2-5 метров в секунду, небольшой снег.
По состоянию на утро 1 января толщина снежного покрова в Йыхви составляла 14 сантиметров. Сейчас больше всего снега в Таллинне и его окрестностях - 20 сантиметров.
К 10 часам утра понедельника вновь ожидаются плюсовые температуры, которые продержатся до полудня вторника, когда температура упадет на нескольких градусов.
По народному календарю считается, что какая погода будет 1 января, такая же и весь июль. Если тепло и солнечно, то июль выдастся жарким. Если идет дождь или снег - летний месяц будет дождливым и пасмурным.