На Нарвских электростанциях погибли два работника
На Нарвских электростанциях в минувшее воскресенье погибли два работника, происшествие расследуют полиция и прокуратура.
На Нарвских электростанциях в минувшее воскресенье погибли два работника, происшествие расследуют полиция и прокуратура.
2 января вечером центр тревоги получил сообщение о тяжелом несчастном случае на производстве на Нарвских электростанциях "Enefit Power", в ходе которого погибли двое рабочих.
По предварительным данным, несчастье произошло в резервуаре для тяжелого топочного мазута. Отправившийся его чистить мужчина потерял сознание, ставший очевидцем случившегося другой работник поспешил ему на помощь и тоже потерял сознание. Оба мужчины погибли.
Коммуникационный руководитель "Enefit Power" Елена Дербнева сказала "Северному побережью" в понедельник утром, что предприятие пока не может ничего сказать о произошедшем, так как расследованием занимаются полиция и прокуратура.
В последний раз тяжелый несчастный случай на производстве на Нарвских электростанциях произошел в мае 2019 года, в результате которого тяжелые ожоги получил 47-летний мужчина. Спасти жизнь пострадавшего не удалось.