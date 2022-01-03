На Нарвских электростанциях погибли два работника

2 января вечером центр тревоги получил сообщение о тяжелом несчастном случае на производстве на Нарвских электростанциях "Enefit Power", в ходе которого погибли двое рабочих.

По предварительным данным, несчастье произошло в резервуаре для тяжелого топочного мазута. Отправившийся его чистить мужчина потерял сознание, ставший очевидцем случившегося другой работник поспешил ему на помощь и тоже потерял сознание. Оба мужчины погибли.

Коммуникационный руководитель "Enefit Power" Елена Дербнева сказала "Северному побережью" в понедельник утром, что предприятие пока не может ничего сказать о произошедшем, так как расследованием занимаются полиция и прокуратура.