Пн, 3.01.2022
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Новости
Мнение
Экономика
Культура
Спорт
Досуг
Полезное
Персона/репортаж
Эстония
Экстра
Объявления
Свежий Номер
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

На Нарвских электростанциях погибли два работника

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

На Нарвских электростанциях в минувшее воскресенье погибли два работника, происшествие расследуют полиция и прокуратура.

2 января вечером центр тревоги получил сообщение о тяжелом несчастном случае на производстве на Нарвских электростанциях "Enefit Power", в ходе которого погибли двое рабочих.

По предварительным данным, несчастье произошло в резервуаре для тяжелого топочного мазута. Отправившийся его чистить мужчина потерял сознание, ставший очевидцем случившегося другой работник поспешил ему на помощь и тоже потерял сознание. Оба мужчины погибли.

Коммуникационный руководитель "Enefit Power" Елена Дербнева сказала "Северному побережью" в понедельник утром, что предприятие пока не может ничего сказать о произошедшем, так как расследованием занимаются полиция и прокуратура.

В последний раз тяжелый несчастный случай на производстве на Нарвских электростанциях произошел в мае 2019 года, в результате которого тяжелые ожоги получил 47-летний мужчина. Спасти жизнь пострадавшего не удалось.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back