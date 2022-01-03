ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ В Йыхви отметили годовщину прекращения огня в Освободительной войне
В Йыхви годовщину прекращения огня в Освободительной войне отметили минутами памяти и возложением венков к подножию памятника павшим в Освободительной войне.
В Йыхви годовщину прекращения огня в Освободительной войне отметили минутами памяти и возложением венков к подножию памятника павшим в Освободительной войне.
- Годовщина прекращения огня в Освободительной войне - одно из важнейших исторических событий нашего государства, - сказал председатель Йыхвиского волостного собрания Валло Реймаа на церемонии возложения венков, состоявшейся в понедельник, 3 января.
- В начале Освободительной войны было много тех, кто не верил в борьбу с большим соседним государством, но были и те, кого питал дух времени пробуждения и кто встал под ружье. Сегодня мы тоже должны делать ставку на то, чтобы наш народ не утрачивал идеалы и дух, чтобы сохранить Эстонию, - сказал он.