2021-й ⟩ Важнейшие события года в Ида-Вирумаа

ИЮЛЬ

24 июля в Ида-Вирумаа выдается необычайно богатым на события. В Йыхви собирает несколько тысяч человек День авиации, гвоздем которого становятся фигуры пилотажа в исполнении легендарного литовского пилота Юргиса Кайриса. В десяти километрах, на территории бывшей шахты "Viru" примерно столько же людей наблюдают за гонками драндулетов. Отличным завершением дня становится Концерт у маяка в Раннапунгерья, где на сцену выходят "Curly Strings", Рита Рэй, "Ewert and The Two Dragons" и некоторые другие артисты.