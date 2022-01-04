2021-й ⟩ Важнейшие события года в Ида-Вирумаа
Что, по мнению "Северного побережья", стало самым важным в ушедшем 2021 году.
Что, по мнению "Северного побережья", стало самым важным в ушедшем 2021 году.
В начале года безработица в Ида-Вирумаа бьет рекорды. Если в конце 2020 года в Ида-Вирумаа было зарегистрировано 8033 безработных, то по состоянию на начало года - 8295. Уровень безработицы вырос до 13,6 процента - это с большим отрывом самый высокий показатель в Эстонии.
Год назад безработных в Ида-Вирумаа было на пару тысяч меньше, а уровень безработицы составлял 10,1 процента.
***
Вечером 12 января в деревне Аа Люганузеской волости горел пансионат "Männiku".
На момент пожара в пансионате находились 45 подопечных и два работника. Спасатели немедленно приступили к их эвакуации. К сожалению, спасатели обнаружили в здании тела двух погибших, один человек скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.
Прокуратура возбудила уголовное производство, и следствие установило, что причиной пожара стала розетка и в случившемся никто не виноват.
***
По решению правительства снова открываются ида-вируские заведения общепита и школы, которые были закрыты с осени из-за быстрого распространения коронавируса.
***
Нарвское горсобрание утверждает состав горуправления, предложенный мэром Катри Райк.
***
Запущенная в конце года вакцинационная кампания в январе приводит к пониманию, что в Ида-Вирумаа, где уровень заражения был самым высоким, темп вакцинации - самый низкий в стране.
***
Рейтинг Центристской партии в уезде в январе обрушивается до 21 процента по сравнению с 41 процентом в сентябре 2020 года.
***
Живший в Иллука легендарный эстонский бегун Март Вильт умер после заражения коронавирусом.
***
В договоре новой правительственной коалиции указаны конкретные сроки прекращения использования сланца, однако ответы на вопросы, что и когда его заменит, остаются расплывчатыми.
***
Согласно позиции Европейской комиссии, выделенные Эстонии из фонда справедливого перехода 340 миллионов евро разрешается использовать только в Ида-Вирумаа. Изначально планировали выделить средства из этой суммы и бывшим ида-вируским волостям, которые после административной реформы вошли в состав Йыгевамаа и Ляэне-Вирумаа.
Случившийся в начале года пожар в попечительском доме "Männiku" в волости Люганузе, унесший жизни трех человек, стал поводом для проверки всех попечительских учреждений по всей стране. Выяснилось, что более половины нарушают требования пожарной безопасности.
В Ида-Вирумаа на предмет пожарной безопасности проверили 38 зданий в 31 попечительском учреждении, недостатки выявили в двадцати.
***
В Нарве в учебно-жилом комплексе Академии внутренней обороны и Нарвского колледжа Тартуского университета открылся новый бассейн.
***
В ночь на 14 февраля на улице Вабадузе в Нарва-Йыэсуу подожгли православную церковь. Храм сильно пострадал, но его удалось спасти от разрушения.
***
18 февраля в Йыхви зафиксирована самая низкая температура за последние девять лет: ранним утром термометр показывал -30,1 градуса, что также было рекордно низкой температурой этой зимы в Эстонии.
***
Звания "Деятель года в Ида-Вирумаа 2020 года" удостаивается руководитель Идаского спасательного центра Айлар Хольцманн - прежде всего в связи с организацией борьбы с пандемией коронавируса в уезде.
***
В Йыхви третий год подряд проваливается избрание почетного гражданина, так как ни один из десяти кандидатов не получил от депутатов волостного собрания необходимые 11 голосов.
В Кохтла-Ярвеском промпарке началось строительство завода ветрогенераторов, которое должно завершиться в середине начавшегося года. На новом заводе планируется производить 2500 ветрогенераторов в год, в будущем работу на заводе получат 300 человек.
***
Йыхвиское волостное собрание одобряет решение отдать под строительство ледового холла новый участок в центре Йыхви, хотя изначально холл должен был появиться рядом с "Pargi Keskus". Новый участок располагается между футбольным стадионом и виадуком.
***
После политических консультаций в Таллинне мэр Нарвы и член Социал-демократической партии Катри Райк сообщает членам своей фракции в Нарвском горсобрании, что на местных выборах собирается присоединиться к избирательному списку Центристской партии.
***
Город Нарва-Йыэсуу проигрывает судебный спор с Кохтла-Ярве. В исковом заявлении требовали признать недействительной осуществленную в одностороннем порядке передачу имущества в ходе присоединения городской части Вийвиконна к Нарва-Йыэсуу.
***
Канцлер права Юлле Мадизе проанализировала действующее в Кохтла-Ярве предписание об обращении с отходами и пришла к выводу, что город дискриминировал часть собственников отходов.
Согласно городскому предписанию об обращении с отходами, многоквартирные дома, оборудованные мусоропроводами, должны платить дополнительную плату за перемещение контейнера с приподнятой площадки. С многоквартирных домов без мусоропровода при тех же обстоятельствах дополнительная плата не взимается, хотя фактически опустошение контейнеров требует от оператора тех же усилий, констатировала канцлер права.
Утром 5 апреля в деревне Вайвина Тойлаской волости загорелся дом; в пожаре погибли два человека.
***
Трехдневные вакцинационные толоки в Ида-Вирумаа оказались провальными, так как из подготовленных доз вакцины "AstraZeneca" ввести удалось лишь около десяти процентов.
***
"Bolt" открывает в Нарве и Кохтла-Ярве прокат электросамокатов.
***
Строительство нового здания Йыхвиской основной школы обходится на 1,3 миллиона евро дороже, чем рассчитывало волостное управление.
При объявлении тендера волостная управа планировала, что предполагаемая стоимость строительства (вместе с НСО) составит 6,1 миллиона евро. Однако признанное лучшим из десяти поданных предложение фирмы "Rand ja Tuulberg" превысило 7,4 миллиона евро.
***
Совет ЦУ "Нарвская больница" выбирает новым членом правления больницы директора клиники анестезиологии и интенсивной терапии клиники Тартуского университета доктора Аго Кыргвеэ.
Аго Кыргвеэ - признанный в Эстонии анестезиолог, врач интенсивной терапии и кардиолог, долго руководивший тартуской скорой помощью, является также автором многочисленных научных статей и преподавателем, кавалером знака за заслуги Эстонского Красного Креста III степени и почетным гражданином города Тарту.
***
Бывший йыхвиский волостной старейшина и нынешний член волостного собрания и Рийгикогу центрист Мартин Репинский подтверждает, что приобрел себе новое жилье в Виймсиской волости в Харьюмаа, однако утверждает, что его дом все же в Йыхви и из здешнего волостного собрания он не уйдет.
***
В результате длившихся шесть лет исследований снижена степень опасности кукрузеского терриконика и решено оставить гору в покое.
***
Иск о возмещении причиненного волости незаконным увольнением директора Йыхвиской центральной библиотеки Ингрид Спитц ущерба в размере 30000 евро против бывших членов волостного управления Мартина Репинского и Алексея Наумкина остается неподанным, так как при голосовании о соответствующем проекте голоса в волостном собрании разделились поровну: восемь депутатов были за и столько же против.
***
Десять лет руководившая Кохтла-Ярвеской Ярвеской школой и два года подряд выбиравшаяся лучшим ида-вируским школьным руководителем Анне Эндъярв приступает к работе в Министерстве образования в должности главного эксперта, курирующего обучение иноязычных детей.
Эстонский женский союз выбирает матерью года проживающую в Кохтла-Ярве учительницу эстонского языка и мать трех дочерей Ульви Вилуметс. Вдобавок к этому ее выбирают матерью года и в Кохтла-Ярве.
***
Немецкая сеть магазинов "Lidl", уже успевшая построить в Нарве здание будущего магазина, приступает к работам и в Йыхви, однако, ссылаясь на конкурентов, не желает подробнее говорить о своих планах.
***
В Силламяэском порту стартует эстонская арктическая экспедиция на моторном парусном судне "Admiral Bellingshausen".
***
В 49 лет умер после тяжелой болезни Танель Мазур - хозяин нарвской средневековой аптеки, учитель, журналист и один из наиболее известных деятелей, содействовавших развитию местной жизни.
***
В Силламяэ открылся обошедшийся в четыре миллиона евро морской променад.
По 600-метровому променаду, протянувшемуся от Морского бульвара до порта, гулять можно было уже с конца 2020 года. Однако окончательно готов променад теперь, когда там включили семь паровых и водяных фонтанов с LED-подсветкой.
На 200 мест в открываемой осенью Йыхвиской школе технологий подано 3000 заявлений.
***
Канцлер права установила, что город Нарва пять лет дискриминировал своих тренеров, которые вдобавок к муниципальной школе по интересам работали в частных спортклубах, не платя последним подушевую субсидию. Горуправление прислушалось к вмешавшемуся в ситуацию канцлеру права и отменило дискриминирующее положение.
***
На расположенном на реке Нарва острове Пермискюла обнаружено место обитания белки-летяги, о котором до сих пор известно не было. Загадка также, каким образом белки-летяги туда попали. Полагают, что по льду.
***
В пятом по величине городе Эстонии Кохтла-Ярве закрыло двери представительство "Swedbank", бывшее последней банковской конторой в этом городе. Банк объяснил закрытие представительства уменьшением посещаемости.
***
Надежда на восстановление работы завода удобрений "Nitrofert", являвшегося местом работы примерно для 500 кохтлаярвесцев, окончательно угасла, так как его владелец миллиардер Дмитро Фирташ решил перевезти все оборудование в Украину.
***
В ходе очередного властного переворота Йыхвиское волостное собрание выбрало новым старейшиной реформистку Марис Тоомель, после того как председатель волостного собрания Алексей Наумкин объявил заседание собрания оконченным. От должности отстранили также председателя волостного собрания, на место которого выбрали Нину Негласон, однако Наумкин какое-то время не признавал это решение, хотя позднее все же отказался от судебной тяжбы.
***
Ранним утром 17 июня опять сообщили о пожаре в нарва-йыэсууской церкви. Когда спасатели прибыли на место происшествия, деревянное здание с металлической крышей полыхало уже открытым пламенем. Крыша частично провалилась, а венчавший крышу стальной крест лежал на земле. Сгорело все внутреннее убранство церкви, огонь уничтожил также большую часть стеновых бревен. За полгода это был уже второй пожар, и оба раза имел место поджог. В распоряжении полиции оказались якобы видеокадры, запечатлевшие поджигателя, однако виновник до сих пор не пойман.
***
После полудня 23 июня в Нарве стояла жара - 34,6 градуса, это самая высокая за все времена температура, официально зафиксированная на метеостанциях Эстонии в июне.
Новая йыхвиская власть увольняет с поста руководителя попечительского центра Артура Сепперна, оказавшегося в оппозиции в волостном собрании. Сепперн заявляет, что не признает ни новое волостное управление, ни совет попечительского центра. Пререкания между старыми и новыми руководителями попечительского центра будут продолжаться еще несколько месяцев.
***
"AveNue", одна из известнейших групп Ида-Вирумаа, выпускает новый альбом "Четвертак", который "зрел" шесть лет.
***
На стартовавших в Токио Олимпийских играх единственной представительницей Ида-Вирумаа является 14-летняя пловчиха из Силламяэ Энели Ефимова. Выступая в компании лучших спортсменок мира, она занимает 16-е место на дистанции 100 метров брассом. Незадолго до Олимпиады Ефимова завоевала золотую и две серебряных медали на чемпионате Европы среди юниоров.
***
В Йыхви наступает двоевластие: председателем волостного собрания считают себя и Нина Негласон, и предыдущий глава собрания Алексей Наумкин, который полагает, что 17 июня волостное собрание незаконно отстранило его от должности. В начале заседания собрания Наумкин говорит, что не станет пытаться вести заседание, чтобы "прекратить цирк". Председателем собрания остается Негласон, хотя Министерство финансов позднее решит, что отстранение Наумкина произошло некорректно.
***
В возрасте 89 лет умер выдающийся деятель эстонской сланцевой промышленности Юло Тамбет. Во времена его руководства "Eesti Põlevkivi" в начале 1980-х годов добывало рекордное количество сланца - 32 миллиона тонн в год.
***
Между Нарвой и Нарва-Йыэсуу начинает курсировать теплоход "Caroline". Прогулки по пограничной реке быстро обретают популярность как среди идавирусцев, так и гостей уезда, и запуск судоходной линии становится делом года в сфере туризма. На помощь турпредприятиям, страдающим от нехватки рабочей силы, приходят школьники, принятые на работу во время летних каникул.
***
Фестиваль альтернативной музыки "Голос гор", в прошлые годы проходивший в шахтном музее в Кохтла-Нымме, перебирается на берег Чудского озера, на пляж Каукси. Организаторам и тысяче гостей новое место нравится, и они планируют бросить там якорь и в следующие разы.
***
Завершается строительство велопешеходной дороги между Нарвой и Нарва-Йыэсуу, подготовка к сооружению которой заняла около двадцати лет.
***
Часть находящихся у власти в Йыхви политиков принуждает покинуть должность директора Йыхвиской русской основной школы Ирину Шульгину, которая оказалась на стороне оппозиции в волостном собрании. Шульгина утверждает, что если ее уволят, то народ поднимется. Волостное управление ограничивается предупреждением, и по состоянию на конец года Шульгина остается в должности.
***
В Ида-Вирумаа так называемый вакцинобус делает первую остановку в Силламяэ, где у его дверей выстраивается длинная очередь из желающих вакцинироваться.
***
24 июля в Ида-Вирумаа выдается необычайно богатым на события. В Йыхви собирает несколько тысяч человек День авиации, гвоздем которого становятся фигуры пилотажа в исполнении легендарного литовского пилота Юргиса Кайриса. В десяти километрах, на территории бывшей шахты "Viru" примерно столько же людей наблюдают за гонками драндулетов. Отличным завершением дня становится Концерт у маяка в Раннапунгерья, где на сцену выходят "Curly Strings", Рита Рэй, "Ewert and The Two Dragons" и некоторые другие артисты.
***
Ученик Йыхвиской гимназии Виктор Морозов завоевывает бронзовую медаль в тройном прыжке на юниорском чемпионате Европы.
***
"Viru Keemia Grupp" представляет план построить под Кохтла-Ярве, в Люганузеской волости, завод по производству целлюлозы и других биопродуктов.
***
Пьяная оргия, длившаяся несколько дней в Нарвской Венеции, заканчивается смертью двух человек в огне.
***
Пожар в многоквартирном доме в Нарва-Йыэсуу лишает крова десять семей.
Под руководством Хелен Сильдна в Нарвском замке проходит фестиваль "Station Narva", на котором выступают Свен Грюнберг, Вайко Эплик, Рони Сайз и десятки других музыкантов. Гости фестиваля также отправляются в увлекательное путешествие по дачному району Кудрукюла.
***
Проходящий в Нарве театральный фестиваль Свободы разжигает страсти задолго до своего начала. Еврейскую общину возмущает афиша спектакля "Mein Kampf", некоторые нарвитяне устраивают демонстрацию против спектакля на тему ЛГБТ. Однако культурная общественность Эстонии удостаивает фестиваль внимания и признания.
***
Два йыхвиских муниципальных учреждения, оказавшиеся во власти политической турбулентности, по конкурсу получают новых руководителей: директором библиотеки становится Эве Коттизе, спортшколу возглавляет Урмас Трейер. В конце года Коттизе по-прежнему находится в должности, однако с Трейером к тому времени уже попрощались.
***
Нарвские центристы снимают с должности мэра Катри Райк, которая провела на этом посту чуть более семи месяцев, в наказание за то, что Райк не согласилась баллотироваться по списку центристов, а создала свой избирательный союз. Так называемое временное нарвское правительство возглавляет бывший многолетний городской секретарь Антс Лийметс, который входит в Партию реформ.
***
В Ида-Вирумаа продолжается фестиваль стрит-арта "Rural Urban Art", в результате которого многие обшарпанные строения обретают веселый и яркий облик.
***
Проходящий 14 августа в Алутагузеской волости День мызных кафе собирает множество ценителей еды и музыки. В следующие выходные возможность порадовать свои вкусовые рецепторы предлагают pop-up-рестораны, открытые на улице причудской кухни.
***
Йыхвиска Пиппи Лотта Энок в день своего 19-летия завоевывает серебряную медаль в легкоатлетическом семиборье на чемпионате мира среди юниоров, проходящем близ экватора в Кении.
В Кохтла-Ярве построен спортивный центр "Wiru", где имеются бассейн, зал для игр с мячом и гимнастический зал. Здание обошлось более чем в 15 миллионов евро.
***
В ходе шестидневного забега в Венгрии ультрабегунья и преподаватель Нарвского колледжа Аэт Кийсла преодолела, превозмогая воспаление надкостницы, более 430 километров.
***
Руководившая культурным маяком Ида-Вирумаа - Йыхвиским концертным домом - с момента его создания в 2005 году Пийа Тамм покидает эту должность, сосредоточившись на руководстве Вируским кинофондом.
***
Построено здание воскресной школы йыхвиской православной церкви.
***
Избирательная кампания в преддверии муниципальных выборов набирает обороты. Наиболее жаркая и равная борьба ожидается в Нарве, Йыхви и Люганузе. Более интересная, чем прежде, ситуация складывается в Алутагузе, Кохтла-Ярве и Тойла. Напротив, в Силламяэ и Нарва-Йыэсуу картина, касающаяся победителей, проясняется уже после опубликования списков кандидатов. Полиция призывает политиков к достойному поведению в период кампании.
***
Круто идет вверх кривая роста цен на электроэнергию. Чтобы решить проблему дефицита электроэнергии, "Eesti Energia" вновь запускает в работу блоки Нарвских электростанций, простаивавшие большую часть года.
***
Начинает деятельность обучающая будущих программистов школа "kood/Jõhvi", к занятиям в которой приступают более 200 взрослых. Участвовавшая в торжественном акте в честь открытия президент Керсти Кальюлайд называла открытие этой школы в Ида-Вирумаа решением, смотрящим в будущее. Если в первый год школа действует в Силламяэ, то следующей осенью, после завершения строительных работ, она переедет в свое настоящее здание - бывший дом связи в Йыхви. Создание школы удостоилось ида-вируской награды за достижение года в области как образования, так и бизнеса.
***
Оказавшийся нынешним летом важнейшей концертной площадкой Ида-Вирумаа хутор Пости ставит точку в сезоне из десяти концертов выступлением квартета виолончелистов "C-JAM".
***
Рийгикогу определяет рейтинг культурных строений государственного значения: второе место после центра культуры в городе Тарту занимает культурный квартал "Manufaktuur" нарвского Кренгольма, а это значит, что государство выделит деньги на его строительство.
***
Испытывающий экономические трудности Нарвский театральный центр "Свободная сцена" сообщает, что вынужден закрыть свои двери.
Командиром Алутагузеской дружины "Кайтселийта" становится прежний начальник штаба майор Эркки Карукс.
***
В Ахтме построен новый корпус активного лечения Ида-Вируской центральной больницы, обошедшийся в 14 миллионов евро. Незадолго до открытия нового корпуса новым руководителем Ида-Вируской центральной больницы, насчитывающей более тысячи работников, стал ее прежний административный руководитель Тармо Тохвер. Новый руководитель потребовался, так как 18 лет возглавлявший больницу Тармо Баклер не смог летом отказаться от предложения возглавить Ида-Таллиннскую больницу.
***
Во время предварительного голосования на местных выборах полиция получает в Ида-Вирумаа десятки жалоб, связанных с оказанием давления на избирателей, подозрением на скупку голосов и проводимой в школах пропагандой.
***
"Северное побережье" попадает в точку с прогнозом результатов выборов во всех самоуправлениях. Наиболее важные изменения: в Нарве избирательный союз Катри Райк опережает Центристскую партию, в Йыхви избирательный союз Валло Реймаа обгоняет Центристскую партию и избирательный союз Осипенко, а в Кохтла-Ярве Центристская партия хоть и получает больше всего мест в горсобрании, но все-таки не большинство, как бывало на прежних выборах. Начинаются напряженные переговоры о формировании коалиции.
Властный переворот вновь происходит в Люганузе, где рокировка во власти случается каждые пару лет. В Алутагузе власть с небольшим перевесом удерживает лагерь Тауно Выхмара, а в Тойла - список волостного старейшины Эве Эаст. В Силламяэ ожидаемую убедительную победу одерживает Центристская партия, в Нарва-Йыэсуу - избирательный союз мэра Максима Ильина.
***
Новая волна коронавируса вновь усиливается - особенно в школах. Нарва после каникул отправляет большую часть учащихся на недельное удаленное обучение. Резко подскакивает также количество ковидных пациентов, нуждающихся в скорой помощи.
***
В центре Йыхви ночью разгорается пожар в здании бывшего районного Дома культуры, где позднее действовал Вируский уездный суд; более десяти лет здание, однако, пустовало. На Рождество это здание горело снова, и от него осталось лишь пепелище.
После каникул экспресс-тестирование на коронавирус становится в школах обычным делом.
***
В подкупе голосов подозревают Сергея Горлача, бывшего вице-мэра Нарвы, который являлся кандидатом на должность председателя горсобрания от избирательного союза "Список Катри Райк". Это ощутимый удар по имеющей небольшое преимущество в горсобрании коалиции избирательного союза Райк и партии "Eesti 200". Напряженность усугубляется тем фактом, что Горлач не соглашается покинуть горсобрание на время расследования, как того желает Райк. У нее нет другого выхода, как самой на время быть избранной председателем горсобрания.
***
Полиция ужесточила контроль за тем, как общественные заведения проверяют наличие COVID-сертификатов у клиентов. За первую неделю патрулирования в регионе Идаской префектуры обнаружено в общем 11 нарушений, относительно которых начаты десять административных производств и одно производство о проступке.
***
На чемпионате Европы по плаванию на короткой воде среди взрослых в Казани тогда еще 14-летняя Энели Ефимова из Силламяэ завоевала серебро на дистанции 100 метров брассом. Это увенчало блестящий сезон юной пловчихи.
***
Приход новой власти в Кохтла-Ярве сродни мексиканской мыльной опере. Сначала соцдемы, избирательные союзы "Restart Kohtla-Järve" и "Progress" и Партия реформ подписывают коалиционное соглашение, которое оставляет в оппозиции Центристскую партию, долгие годы руководившую городом. Лишь несколько дней спустя ИС "Progress" во главе с Марией Меркуловой, членом правления фирмы "N&V", объявляет о выходе из соглашения. После этого два члена Партии реформ тоже переметнутся в лагерь центристов и "Progress". В результате вместо кардинальных изменений в стиле руководства города Кохтла-Ярве произошли лишь "косметические". Председателем горсобрания становится баллотировавшийся в списке Центристской партии бывший старейшина Ахтмеской части города Тийт Лиллеметс, пасынок связанного c ИС "Progress" бизнесмена Николая Осипенко. Бывшие руководители города Рийна Иванова и Людмила Янченко назначены вице-мэрами. В роли мэра на сцену выходит бывший экономический советник Тоомас Наэль.
***
Сформированная в Йыхви коалиция избирательного союза Валло Реймаа, Партии реформ и EKRE избирает председателем волостного собрания Валло Реймаа. Пост старейшины волости сохраняет за собой Марис Тоомель. Однако увеличение количества членов волостного управления до шести вызывает у общественности недоумение.
***
Для отражения наплыва незаконных беженцев Силы обороны вместе с пограничниками установили несколько километров заграждения из колючей проволоки на участке границы, где русло реки Нарва сухое и нарушить границу проще.
***
Расположенное в Силламяэ предприятие "NPM Silmet" планирует построить в Ида-Вирумаа завод по производству постоянных магнитов, на котором работу получат сотни человек.
Министр образования и науки Лийна Керсна объявляет о намерении сделать государственными Ярвескую основную школу Кохтла-Ярве и Силламяэскую эстонскую основную школу. План министра стал неожиданностью для руководителей и Кохтла-Ярве, и Силламяэ.
***
Избранный депутатом Рийгикогу от Ида-Вирумаа Мартин Репинский вновь становится медиагероем всей страны. На этот раз потому, что во время заседаний Рийгикогу он занимается таксоизвозом, сев за баранку такси. Однако избиратели Репинского находятся не в Таллинне, а на 200 километров восточнее.
***
На большой сцене Йыхвиского концертного дома в сопровождении оркестра прозвучали 24 новые песни авторства учащихся и учителей со всей Эстонии: Кохтла-Ярвеская гимназия в третий раз провела конкурс авторской песни учащихся и работников школ "Väike laul suurele lavale" ("Маленькая песня для большой сцены").
***
Кохтла-Ярве вновь выделяется своей щедростью, намереваясь выплатить хорошее выходное пособие бывшим руководителям города, хотя некоторые из них продолжат работать в городской системе. Обсуждение этого вопроса стало основной деятельностью нового горсобрания на последнем заседании уходящего года, и его решение перенесено на следующий год.
***
Бывший председатель Йыхвиского волостного собрания Нина Негласон, ранее оправданная по коррупционному обвинению, осталась виновной в нарушении ограничения на совершение действий и получила денежное наказание.
***
Победительницей песенного телеконкурса "Эстония ищет суперзвезду" стала уроженка Нарвы Алика Милова.
***
В возрасте 93 лет скончался Вяйно Вийлуп, являвшийся на протяжении почти полувека ведущей фигурой в эстонской сланцевой промышленности, заслужив народное звание "король сланца".
***
На старт первого нарвского зимнего ночного забега "Нарвская зима" вышли более 500 участников.
***
Находившийся с двухдневным визитом в Ида-Вирумаа президент Алар Карис в интервью, данном в редакции "Северного побережья", сказал, что для прорыва в развитии Ида-Вирумаа необходимы конкретные шаги правительства, а не планы, которые остаются на бумаге.
***
Катри Райк, которая в течение месяца была председателем Нарвского городского собрания, снова становится мэром, но место председателя горсобрания остается вакантным, поскольку в тот же день провалилось голосование по кандидатуре Владимира Жаворонкова, выдвинутого на пост председателя горсобрания правящим союзом: для избрания Жаворонкову не хватило всего одного голоса.
***
Завершается строительство первого в Ида-Вирумаа аквапарка на территории спа-отеля "Ноорус".
***
Безработица в Ида-Вирумаа составляет 10,8 процента. Это на одну пятую ниже, чем в начале года, но все же значительно выше, чем во всех других уездах.