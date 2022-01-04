2021-й ⟩ Важнейшие события года в Ида-Вирумаа

ЯНВАРЬ

В начале года безработица в Ида-Вирумаа бьет рекорды. Если в конце 2020 года в Ида-Вирумаа было зарегистрировано 8033 безработных, то по состоянию на начало года - 8295. Уровень безработицы вырос до 13,6 процента - это с большим отрывом самый высокий показатель в Эстонии.

Год назад безработных в Ида-Вирумаа было на пару тысяч меньше, а уровень безработицы составлял 10,1 процента.

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ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Вечером 12 января в деревне Аа Люганузеской волости горел пансионат "Männiku".

На момент пожара в пансионате находились 45 подопечных и два работника. Спасатели немедленно приступили к их эвакуации. К сожалению, спасатели обнаружили в здании тела двух погибших, один человек скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Прокуратура возбудила уголовное производство, и следствие установило, что причиной пожара стала розетка и в случившемся никто не виноват.

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По решению правительства снова открываются ида-вируские заведения общепита и школы, которые были закрыты с осени из-за быстрого распространения коронавируса.

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Нарвское горсобрание утверждает состав горуправления, предложенный мэром Катри Райк.

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Запущенная в конце года вакцинационная кампания в январе приводит к пониманию, что в Ида-Вирумаа, где уровень заражения был самым высоким, темп вакцинации - самый низкий в стране.

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Рейтинг Центристской партии в уезде в январе обрушивается до 21 процента по сравнению с 41 процентом в сентябре 2020 года.

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Март Вильт. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Живший в Иллука легендарный эстонский бегун Март Вильт умер после заражения коронавирусом.

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В договоре новой правительственной коалиции указаны конкретные сроки прекращения использования сланца, однако ответы на вопросы, что и когда его заменит, остаются расплывчатыми.

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Согласно позиции Европейской комиссии, выделенные Эстонии из фонда справедливого перехода 340 миллионов евро разрешается использовать только в Ида-Вирумаа. Изначально планировали выделить средства из этой суммы и бывшим ида-вируским волостям, которые после административной реформы вошли в состав Йыгевамаа и Ляэне-Вирумаа.

ФЕВРАЛЬ

Случившийся в начале года пожар в попечительском доме "Männiku" в волости Люганузе, унесший жизни трех человек, стал поводом для проверки всех попечительских учреждений по всей стране. Выяснилось, что более половины нарушают требования пожарной безопасности.

В Ида-Вирумаа на предмет пожарной безопасности проверили 38 зданий в 31 попечительском учреждении, недостатки выявили в двадцати.

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ФОТО: Ilja Smirnov / Põhjarannik

В Нарве в учебно-жилом комплексе Академии внутренней обороны и Нарвского колледжа Тартуского университета открылся новый бассейн.

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В ночь на 14 февраля на улице Вабадузе в Нарва-Йыэсуу подожгли православную церковь. Храм сильно пострадал, но его удалось спасти от разрушения.

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18 февраля в Йыхви зафиксирована самая низкая температура за последние девять лет: ранним утром термометр показывал -30,1 градуса, что также было рекордно низкой температурой этой зимы в Эстонии.

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Айлар Хольцманн. ФОТО: Jevgenia Parv

Звания "Деятель года в Ида-Вирумаа 2020 года" удостаивается руководитель Идаского спасательного центра Айлар Хольцманн - прежде всего в связи с организацией борьбы с пандемией коронавируса в уезде.

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