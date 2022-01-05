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Катри Райк стала человеком года в Эстонии по версии газеты Postimees

Катри Райк - мэр Нарвы. ФОТО: Ilja Smirnov

Газета Postimees присудила титул человека года мэру Нарвы Катри Райк.

"Катри Райк ничего бы не добилась, если бы не Нарва", - прокомментировала эту новость сама новоявленная обладательница титула. Слова Райк приводит русскоязычное издание Rus.Postimees.ee.

По словам главного редактора Postimees Марти Аавика, Катри Райк выделялась невероятной настойчивостью и решимостью.

- Многие другие, сталкиваясь с такими задачами, сдались бы. Еще больше людей бы только сказали, что, может, кто-то другой что-то сделает, и бесконечно ругали обстоятельства, - представил Аавик нынешнего человека года.

По словам Аавика, Катри Райк дала надежду своей родине и ее людям. Вместе с ними она обрадовала всю Эстонию и показала, что изменений можно добиться, если очень этого хотеть, принимать что-то близко к сердцу и прикладывать для достижения этого усилия.

Postimees вручает награду "Человек года" в этом году уже в 25-й раз.

В прошлом году Postimees выбрал человеком 2020 года доктора Аркадия Попова, который внес огромный вклад в борьбу с коронавирусом в Эстонии. В 2019 году этого титула был удостоен сценарист и режиссер фильма "Правда и справедливость" Танель Тоома.

Ранее "Северное побережье" назвало Катри Райк триумфатором 2021 года. Подробнее об этой номинации можно прочитать в недавней публикации.

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