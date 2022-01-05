Катри Райк стала человеком года в Эстонии по версии газеты Postimees
Газета Postimees присудила титул человека года мэру Нарвы Катри Райк.
Газета Postimees присудила титул человека года мэру Нарвы Катри Райк.
"Катри Райк ничего бы не добилась, если бы не Нарва", - прокомментировала эту новость сама новоявленная обладательница титула. Слова Райк приводит русскоязычное издание Rus.Postimees.ee.
По словам главного редактора Postimees Марти Аавика, Катри Райк выделялась невероятной настойчивостью и решимостью.
- Многие другие, сталкиваясь с такими задачами, сдались бы. Еще больше людей бы только сказали, что, может, кто-то другой что-то сделает, и бесконечно ругали обстоятельства, - представил Аавик нынешнего человека года.
По словам Аавика, Катри Райк дала надежду своей родине и ее людям. Вместе с ними она обрадовала всю Эстонию и показала, что изменений можно добиться, если очень этого хотеть, принимать что-то близко к сердцу и прикладывать для достижения этого усилия.
Postimees вручает награду "Человек года" в этом году уже в 25-й раз.
В прошлом году Postimees выбрал человеком 2020 года доктора Аркадия Попова, который внес огромный вклад в борьбу с коронавирусом в Эстонии. В 2019 году этого титула был удостоен сценарист и режиссер фильма "Правда и справедливость" Танель Тоома.
Ранее "Северное побережье" назвало Катри Райк триумфатором 2021 года. Подробнее об этой номинации можно прочитать в недавней публикации.