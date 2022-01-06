МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 06.01-12.01 ⟩ В Йыхви новогодний концерт для пожилых; в Ийзаку сожгут праздничные ели

КУЛЬТУРА

Пятница, 7 января

* В Йыхвиской городской галерее в 16.00 - "Narva Sekstett+", выставка объединения нарвских художников "Вестервалли". Выставка открыта до 30 января.

Суббота, 8 января

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 14.00 - новогодний концерт молодежного вокального ансамбля "Illusio". Билет - 3 евро. Информация по тел. 336 6169.

Воскресенье, 9 января

* В Нарве в помещениях по ул. Вабадузе, 20 в 11.00 - спектакль "Новогодняя история". Билет - 5 евро.

* В клубе "Ору" в 13.00 - концерт "Рождественские встречи" ансамбля "Сладка ягода". Руководитель Виктор Тарасов. Вход свободный. Необходимо предъявить COVID-справку и удостоверяющий личность документ. Информация по тел. 337 9043.

Вторник, 11 января

* В Йыхвиском концертном доме в 14.00 - новогодний концерт для пожилых людей Йыхвиской волости. Музыкальное приветствие от "Nedsaja Küla Bänd" из Сетумаа. Информация: Сирли Таммисте, тел. 5347 4238; Анне Уттендорф, тел. 515 7496.

Среда, 12 января

* В Йыхвиской церкви святого Михаила в 12.12 - старт общеэстонского года библиотек. Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.

Прийт Вольмер. ФОТО: Ain Liiva / SCANPIX

* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 19.00 - "Буря и натиск": Креэте Перанди (валторна), Яан Отс (рояль), Прийт Вольмер (бас; национальная опера "Estonia"), актеры Ян Эренберг и Кристийн Ряэгель. Молодые актеры прочитают стихи 18-го века, музыканты исполнят произведения того же периода.

СПОРТ

Суббота, 8 января

* В Нарве в центре оздоровительного спорта "Äkkeküla" в 10.00 - лыжные гонки, мемориал Велло Кааристо.

* В Нарвском спортцентре в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Narva United FC" - "FC Cosmos" (Таллинн).

* В Силламяэ в Доме спорта "Калев" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "NPM Silmet FC Sillamäe" - "Sillamäe Alexela".

Воскресенье, 9 января

* В Нарвском спортцентре в 14.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: СК "Ganza" (Нарва) - "Rantipol Võru Helios".

* В Йыхвиском спортхолле в 18.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: ФК "Phoenix" (Йыхви) - "Narva United FC II".

Среда, 12 января

* В Паннъярве в Алутагузеском центре оздоровительного спорта в 17.30 - этап Ида-Вирумааских лыжных вечеров по будням, классика, отдельный старт.

* В спортзале Ийзакуской гимназии в 19.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, первая лига: "Reinar Halliku korvpallikool"/"Iisaku gümnaasium" - "TERE Kadrina Karud".

РАЗНОЕ

Четверг, 6 января

Сожжение праздничных елей. ФОТО: Urmas Luik / Parnu Postimees

* В Ийзаку у певческой сцены в 18.00 - сожжение рождественских елей.

Суббота, 8 января

* В Йыхвиской центральной библиотеке с 12.00 до 13.00 - чат тети Реэт. Информация: тел. 337 0536, Реэт Калдур.

Воскресенье, 9 января

* На странице Йыхвиской центральной библиотеки в "Facebook" в 16.00 - семейная викторина "Raamatukogu TV: Pipi vanaema tegutseb". Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.

Среда, 12 января

* В Йыхвиской центральной библиотеке с 16.00 до 18.00 - мастерская Герри. Информация: тел. 3370 536, Герри Оргма.

ФОТО: Eesti Kultuurkapital