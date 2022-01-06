Песни снова запевает молодежь
В субботу, 8 января в 14.00 в Кохтла-Ярвеском центре культуры состоится новогодний концерт молодежного вокального ансамбля "Illusio". Стоимость билета - 3 евро.
В субботу, 8 января в 14.00 в Кохтла-Ярвеском центре культуры состоится новогодний концерт молодежного вокального ансамбля "Illusio". Стоимость билета - 3 евро.
"Illusio" - это семеро любителей вокального искусства, развивающих творчество под руководством Надежды Толмачевой. Несмотря на то, что некоторые участники ансамбля продолжают образование в разных городах, они по-прежнему регулярно собираются в центре культуры и работают над новыми песнями. Многие вокальные произведения вокалисты выбирают сами, вместе с наставником разучивают и интерпретируют.
Директор центра культуры Светлана Короткова отмечает, что каждый концерт коллектива вызывает у слушателей яркие эмоции, потому что Надежда Толмачева воспитала в них любовь к прекрасному - творчеству, жизни, красоте, природе... Вот и на этот раз прозвучат старые и новые песни на разных языках, шлягеры и не очень известные современной молодежи. Грустные и веселые, простые и сложные, но все - про любовь.
- "Illusio" родился и развивается в нашем очаге культуры, за последние годы ансамбль вырос в прямом и творческом смысле, - подчеркивает Короткова. - Пение для каждого из них хобби, но мы уже неоднократно убеждались, что все, что делается с душой, прекрасно. Уверена, что и новая новогодняя программа будет полна приятных сюрпризов.