Ида-Вирумаа за год потерял более 2200 жителей
В течение 2021 года число жителей Ида-Вирумаа сократилось на 2205 человек, что равняется примерно половине населения всей Тойлаской волости.
В течение 2021 года число жителей Ида-Вирумаа сократилось на 2205 человек, что равняется примерно половине населения всей Тойлаской волости.
По данным регистра народонаселения, число жителей Ида-Вирумаа за год сократилось на 1,7 процента. Это больше, чем в 2020 году, когда уменьшение составило 1,4 процента, а убыль населения - 1848 человек.