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Ида-Вирумаа за год потерял более 2200 жителей

Больше всего жителей - два с лишним процента - за один год потерял город Нарва. ФОТО: Ilja Smirnov / Põhjarannik

В течение 2021 года число жителей Ида-Вирумаа сократилось на 2205 человек, что равняется примерно половине населения всей Тойлаской волости.

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По данным регистра народонаселения, число жителей Ида-Вирумаа за год сократилось на 1,7 процента. Это больше, чем в 2020 году, когда уменьшение составило 1,4 процента, а убыль населения - 1848 человек. 

Число жителей в самоуправлениях Ида-Вирумаа в начале 2022 года

Город Нарва 53955 (-1180 жителей, -2,2%)

Город Кохтла-Ярве 32252 (-649 жителей, -2%)

Город Силламяэ 12164 (-226 жителей, -1,9%)

Волость Йыхви 11141 (-122 жителя, -1,1%)

Волость Люганузе 8201 (-124 жителя, -1,5%)

Город Нарва-Йыэсуу 4712 (+152 жителя, +3,3%)

Волость Алутагузе 4658 (-54 жителя, -1,2%)

Волость Тойла 4616 (-41 житель, -0,9%)

ВСЕГО в Ида-Вируском уезде: 131699 (-2205 жителей, -1,7%)

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