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ФОТО ДНЯ ⟩ Мэры разыгрывают фигуру Кереса

Максим Ильин и Катри Райк принесли цветы к памятнику Паулю Кересу в его день рождения. ФОТО: Ilja Smirnov / Põhjarannik

День рождения Пауля Кереса отметили в его родном городе: бронзовому мужчине, в одиночку размышляющему у доски с фигурами, мэр Нарвы Катри Райк и мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин принесли цветы.

Ильин сказал, что это было его инициативой, ведь Нарва-Йыэсуу возрождает после восьмилетнего перерыва ежегодный шахматный турнир памяти великого земляка. Турнир пройдет нынче в субботу в народном доме поселка Олгина, что по соседству с Нарвой.

- Считаю, что такие памятные даты нельзя забывать, и их нужно отмечать на уровне не только города, но и уезда, - сказал Ильин в 106-й день рождения Кереса.

Будущий гроссмейстер и почти чемпион мира по шахматам Пауль Керес родился в городе Нарве Петроградской губернии в отчем доме 7 января 1916 года. Сотворенный к его столетию оригинальный памятник авторства Айвара Симсона установлен на многолюдной площади неподалеку от места того дома. Собственно здание погибло в войну. Всю свою сознательную жизнь, с шести лет, Керес уже не был связан с родным городом.

В современной Нарве имя всемирно известного земляка носит одна из длиннейших улиц.

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