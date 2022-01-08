ОПРОС ⟩ Были ли ожидаемыми для вас счета за энергоносители?

Маре РЕЙМАЛЬ, пенсионерка:
- Да, но у меня был договор с фиксированными ценами, поэтому роста цен пока не почувствовала, что будет дальше - неизвестно. Посмотрю, не исключаю, что придется думать, как справляться.
Мирослав ПРЕЙМАН, пенсионер:
- Получил нормальный счет, возможно, он вырос, не сравнивал, но не шокировал точно. Живу в небольшой однокомнатной квартире, суммы за коммунальные услуги небольшие. Во всяком случае, пенсии на жизнь хватает - не жалуюсь.
Виктор ИНДРИСАНС, ищущий работу:
- Счета не обрадовали. Ожидали, что они вырастут, пресса подготовила к изменениям. В декабре счета выросли примерно на 20 процентов, но, вероятно, будут еще больше, пришло извещение, что за газ теперь придется платить 1,28 за кубометр, а мы много газа используем. Что делать? Можем только затянуть пояса потуже. Говорят о какой-то компенсации, но пока не изучал механизма ее получения.
Артем РУМЯНЦЕВ, строитель:
- Мы с женой пока только снимаем квартиру, от владельцев получаем счет и платим сколько нужно. Возможно, коммунальные услуги подорожали, но насколько существенно, не знаю. Во всяком случае, полученные счета пока не шокировали.
Владимир БУЗА, безработный:
- Не все еще счета получили, но уже заплатили примерно на 30 евро больше обычного. Были готовы к тому, что расходы вырастут - информации много. Рост цен никому не нравится, но что мы, простые люди, с этим можем сделать? Придется искать резервы экономии в семейном бюджете, но со свечами точно сидеть не будем.