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ОПРОС ⟩ Были ли ожидаемыми для вас счета за энергоносители?

ФОТО: Arvo Meeks
ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Маре РЕЙМАЛЬ, пенсионерка:

- Да, но у меня был договор с фиксированными ценами, поэтому роста цен пока не почувствовала, что будет дальше - неизвестно. Посмотрю, не исключаю, что придется думать, как справляться.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Мирослав ПРЕЙМАН, пенсионер:

- Получил нормальный счет, возможно, он вырос, не сравнивал, но не шокировал точно. Живу в небольшой однокомнатной квартире, суммы за коммунальные услуги небольшие. Во всяком случае, пенсии на жизнь хватает - не жалуюсь.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Виктор ИНДРИСАНС, ищущий работу:

- Счета не обрадовали. Ожидали, что они вырастут, пресса подготовила к изменениям. В декабре счета выросли примерно на 20 процентов, но, вероятно, будут еще больше, пришло извещение, что за газ теперь придется платить 1,28 за кубометр, а мы много газа используем. Что делать? Можем только затянуть пояса потуже. Говорят о какой-то компенсации, но пока не изучал механизма ее получения.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Артем РУМЯНЦЕВ, строитель:

- Мы с женой пока только снимаем квартиру, от владельцев получаем счет и платим сколько нужно. Возможно, коммунальные услуги подорожали, но насколько существенно, не знаю. Во всяком случае, полученные счета пока не шокировали.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Владимир БУЗА, безработный:

- Не все еще счета получили, но уже заплатили примерно на 30 евро больше обычного. Были готовы к тому, что расходы вырастут - информации много. Рост цен никому не нравится, но что мы, простые люди, с этим можем сделать? Придется искать резервы экономии в семейном бюджете, но со свечами точно сидеть не будем.

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