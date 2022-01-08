СПАСАТЕЛИ ⟩ Очередной пожар на свалке

СПАСАТЕЛИ ⟩ Очередной пожар на свалке6-7 января 2022 г.
6 января после полудня спасатели выехали в деревню Кукрузе Тойлаской волости на тушение пожара на свалке Уйкала.
6 января после полудня спасатели выехали в деревню Кукрузе Тойлаской волости на тушение пожара на свалке Уйкала.
Площадь возгорания составила приблизительно один квадратный метр, работы по тушению заняли около часа.
С конца прошлого года возгорания на свалке Уйкала происходили неоднократно. Владелец свалки утверждает, что пожары возникали в одном месте и их причиной было самовозгорание.
Ранним утром 7 января жилец многоквартирного дома на улице Метсапарги в Кохтла-Ярве сообщил, что в подъезде ощущается запах гари.
Спасатели установили, из какой квартиры шел запах, и обнаружили в ней нетрезвых жильцов, которые забыли еду на плите. Спасатели проветрили квартиру и обнаружили, что обязательный датчик дыма в жилье отсутствовал.