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СПАСАТЕЛИ ⟩ Очередной пожар на свалке
6-7 января 2022 г.

Машина спасателей. Иллюстративное фото. ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

6 января после полудня спасатели выехали в деревню Кукрузе Тойлаской волости на тушение пожара на свалке Уйкала.

Площадь возгорания составила приблизительно один квадратный метр, работы по тушению заняли около часа.

С конца прошлого года возгорания на свалке Уйкала происходили неоднократно. Владелец свалки утверждает, что пожары возникали в одном месте и их причиной было самовозгорание. 

Нетрезвым кулинарам потребовалась помощь спасателей

Ранним утром 7 января жилец многоквартирного дома на улице Метсапарги в Кохтла-Ярве сообщил, что в подъезде ощущается запах гари.

Спасатели установили, из какой квартиры шел запах, и обнаружили в ней нетрезвых жильцов, которые забыли еду на плите. Спасатели проветрили квартиру и обнаружили, что обязательный датчик дыма в жилье отсутствовал.

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