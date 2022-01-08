СПАСАТЕЛИ ⟩ Очередной пожар на свалке

Площадь возгорания составила приблизительно один квадратный метр, работы по тушению заняли около часа.

С конца прошлого года возгорания на свалке Уйкала происходили неоднократно. Владелец свалки утверждает, что пожары возникали в одном месте и их причиной было самовозгорание.

Нетрезвым кулинарам потребовалась помощь спасателей

Ранним утром 7 января жилец многоквартирного дома на улице Метсапарги в Кохтла-Ярве сообщил, что в подъезде ощущается запах гари.