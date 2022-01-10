ВИДЕО ⟩ В Кохтла-Ярве горел дом попечения, никто не пострадал
В понедельник во второй половине дня Спасательный департамент сообщил, что в Кохтла-Ярве загорелся дом попечения. Пожар был потушен за несколько часов, пострадавших нет.
В понедельник во второй половине дня Спасательный департамент сообщил, что в Кохтла-Ярве загорелся дом попечения. Пожар был потушен за несколько часов, пострадавших нет.
Спасательный департамент сообщил, что в Кохтла-Ярве горел подвал дома попечения.
Пожар начался в подвальном этаже пансионата "Häcke OÜ" по Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве вскоре после четырех часов вечера.
Старший оперуполномоченный Идаского спасательного центра Райнер Асукюла сообщил "Северному побережью", что на это происшествие отреагировали оперативно и в случае необходимости для эвакуации жильцов на месте были два автобуса.
По первоначальным предположениям, возгорание возникло из-за электропроводки в подвальном этаже.