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ВИДЕО ⟩ В Кохтла-Ярве горел дом попечения, никто не пострадал

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

В понедельник во второй половине дня ​​Спасательный департамент сообщил, что в Кохтла-Ярве загорелся дом попечения. Пожар был потушен за несколько часов, пострадавших нет.

Спасательный департамент сообщил, что в Кохтла-Ярве горел подвал дома попечения. 

Пожар начался в подвальном этаже пансионата "Häcke OÜ" по Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве вскоре после четырех часов вечера.

Старший оперуполномоченный Идаского спасательного центра Райнер Асукюла сообщил "Северному побережью", что на это происшествие отреагировали оперативно и в случае необходимости для эвакуации жильцов на месте были два автобуса. 

По первоначальным предположениям, возгорание возникло из-за электропроводки в подвальном этаже.

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