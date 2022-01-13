МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 12.01-19.01 ⟩ "Memory 2022" предложит насладиться мелодиями из любимых мюзиклов; "Моя Нарва": нарвитяне расскажут о своей Нарве

КУЛЬТУРА

Суббота, 15 января

* В кафе Кохтла-Ярвеского центра культуры в 12.00 - фольклорный праздник "Фрагменты народной культуры". Выступают группа лайн-танца для сеньоров "A.C.D." и кохтла-ярвеское общество украинской культуры "Два кольоры". Вход бесплатный.

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 14.00 - час автографа: в гостях Мярт Трейер - прямиком с "Vikerraadio". Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.

Воскресенье, 16 января

* В Йыхвиском концертном доме в 16.00 - "Memory 2022", гастрольный концерт театра "Ванемуйне". Солисты Неле-Лийс Вайксоо, Койт Тооме, Расмус Кулль, Калле Сепп и другие. Прозвучат мелодии из любимых мюзиклов.

* В нарвском театральном центре "Vaba Lava" в 17.00 - спектакль "Моя Нарва". Нарвитяне расскажут со сцены истории о своей Нарве.

Вторник, 18 января

* В Вокаской библиотеке в 12.00 - презентация краеведческой книги Тойво Хауга "Paulus Paurmani pärand".

Среда, 19 января

* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 19.00 - концерт Тяхе-Леэ Лийв (рояль), победительницы телеконкурса "Klassikatähed 2020". Билет - 10-12 евро.

СПОРТ

Суббота, 15 января

* В Ахтмеском спортхолле в 10.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по легкой атлетике.

* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 10.30 - мемориал Аво Талпаса по греко-римской борьбе.

* В Силламяэ в Доме спорта "Калев" в 15.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Sillamäe Alexela" - ФК "Smsraha" (Виймси).

* В Нарвском ледовом холле в 16.30 - чемпионат Эстонии по хоккею: "Viru Sputnik" (Кохтла-Ярве) - "Narva PSK".

* В Нарвском спортхолле в 19.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Narva United FC" - "Sillamäe NPM Silmet".

Воскресенье, 16 января

* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - открытый чемпионат Ида-Вирумаа по петанку, дуэты.

* В Йыхвиском спортхолле в 18.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: ФК "Phoenix" (Йыхви) - "Kadrina Vitamin Well".

Среда, 19 января

* В Мяэтагузе в зоне отдыха лыжного центра в 17.30 - этап Ида-Вирумааских лыжных вечеров по будням.

Четверг, 20 января

* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - этап Мяэтагузеской викторины. Регистрация команд - не позднее 19 января по тел. 336 6963 или huvikeskus@alutagusevald.ee.

РАЗНОЕ

Пятница, 14 января

* В Пагари в 12.00 - празднование 104-й годовщины Пагариского сражения. Возложение венков.

Суббота, 15 января

* В Йыхвиской центральной библиотеке с 12.00 до 13.00 - чат тети Реэт. Информация: тел. 337 0536, Реэт Калдур.

* В клубе "Сомпа" в 12.00 - спектакль "Волшебный посох" театральной студии "Ёжики", в 13.00 рядом с клубом - конкурс снеговиков. Вас ждут призы и горячий чай.

* У памятного знака в Утриа в 15.00 - традиционная церемония возложения венков к годовщине высадки Утриаского десанта.

* На "Улице причудской еды" с 16.00 до 23.00 - полнолунное ночное пиршество "ТäiskuuÖÖsööming". Участие принимают: Кауксиское пляжное здание, "Põhja Peipsi Suitsukala", деревня отдыха Каукси, "Päsari köök", домашняя кухня "Kuru Villa".

Воскресенье, 16 января

* На странице Йыхвиской центральной библиотеки в "Facebook" в 16.00 - семейная викторина "Raamatukogu TV: Pipi vanaema tegutseb". Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.

Вторник, 18 января

* В Кохтла-Ныммеском народном доме в 14.15 - инфодень Кохтлаского исторического кружка о новых книгах для краеведов.

Среда, 19 января

* В Йыхвиской центральной библиотеке с 16.00 до 18.00 - мастерская Герри. Информация: тел. 3370 536, Герри Оргма.

Логотип ФОТО: Eesti Kultuurkapital