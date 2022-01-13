СПАСАТЕЛИ ⟩ В Кохтла-Ярве горел микроавтобус

Горел прицеп грузовика

Упавшей дома пожилой женщине потребовалась помощь

11 января до полуночи помощь спасателей потребовалась на улице А. Пушкина в Нарве, где 90-летняя женщина упала у себя дома и не сумела подняться. Поскольку ее сыну не удалось войти в квартиру, спасателям пришлось открыть дверь. Пожилую женщину передали работникам скорой помощи.

Спасатели часто выезжают на помощь одиноким пожилым людям, которые упали дома, травмировались и не могут сами подняться или передвигаться. "В худшем случае пострадавший часами ждет помощи, пока кто-нибудь из соседей или прохожих не услышит крики о помощи или о случившемся не узнает кто-то из близких. Для предотвращения падений с тяжелыми последствиями полезно адаптировать жилье к потребностям пожилых людей и людей с ограниченными возможностями передвижения. За помощью и советом можно обратиться к сотрудникам городского отдела социальной помощи", - сказал пресс-представитель Спасательного департамента.