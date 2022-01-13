СПАСАТЕЛИ ⟩ В Кохтла-Ярве горел микроавтобус

СПАСАТЕЛИ ⟩ В Кохтла-Ярве горел микроавтобус10-11 января 2022 г.
Вечером 10 января в непосредственной близости от дома на улице Уус загорелся микроавтобус "Volkswagen Transporter".
Вечером 10 января в непосредственной близости от дома на улице Уус загорелся микроавтобус "Volkswagen Transporter".
Спасатели примерно за полчаса справились с пожаром и предотвратили распространение пламени на здание.
Микроавтобус был полностью уничтожен огнем. По первоначальной оценке, причиной возгорания могла стать техническая неисправность.
10 января в 13.47 в центр тревоги поступило сообщение о горящем на автобусной остановке в деревне Аа Люганузеской волости металлическом прицепе грузовика.
Спасатели приступили к тушению десятитонного металлического прицепа в 13.59 и закончили менее чем за час.
Из-за пожара было перекрыто движение.
11 января до полуночи помощь спасателей потребовалась на улице А. Пушкина в Нарве, где 90-летняя женщина упала у себя дома и не сумела подняться. Поскольку ее сыну не удалось войти в квартиру, спасателям пришлось открыть дверь. Пожилую женщину передали работникам скорой помощи.
Спасатели часто выезжают на помощь одиноким пожилым людям, которые упали дома, травмировались и не могут сами подняться или передвигаться. "В худшем случае пострадавший часами ждет помощи, пока кто-нибудь из соседей или прохожих не услышит крики о помощи или о случившемся не узнает кто-то из близких. Для предотвращения падений с тяжелыми последствиями полезно адаптировать жилье к потребностям пожилых людей и людей с ограниченными возможностями передвижения. За помощью и советом можно обратиться к сотрудникам городского отдела социальной помощи", - сказал пресс-представитель Спасательного департамента.