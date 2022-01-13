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СПАСАТЕЛИ ⟩ В Кохтла-Ярве горел микроавтобус
10-11 января 2022 г.

Машина спасателей. Иллюстративное фото. ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Вечером 10 января в непосредственной близости от дома на улице Уус загорелся микроавтобус "Volkswagen Transporter". 

Спасатели примерно за полчаса справились с пожаром и предотвратили распространение пламени на здание. 

Микроавтобус был полностью уничтожен огнем. По первоначальной оценке, причиной возгорания могла стать техническая неисправность. 

Горел прицеп грузовика

10 января в 13.47 в центр тревоги поступило сообщение о горящем на автобусной остановке в деревне Аа Люганузеской волости металлическом прицепе грузовика.

Спасатели приступили к тушению десятитонного металлического прицепа в 13.59 и закончили менее чем за час.

Из-за пожара было перекрыто движение. 

Упавшей дома пожилой женщине потребовалась помощь

11 января до полуночи помощь спасателей потребовалась на улице А. Пушкина в Нарве, где 90-летняя женщина упала у себя дома и не сумела подняться. Поскольку ее сыну не удалось войти в квартиру, спасателям пришлось открыть дверь. Пожилую женщину передали работникам скорой помощи.

Спасатели часто выезжают на помощь одиноким пожилым людям, которые упали дома, травмировались и не могут сами подняться или передвигаться. "В худшем случае пострадавший часами ждет помощи, пока кто-нибудь из соседей или прохожих не услышит крики о помощи или о случившемся не узнает кто-то из близких. Для предотвращения падений с тяжелыми последствиями полезно адаптировать жилье к потребностям пожилых людей и людей с ограниченными возможностями передвижения. За помощью и советом можно обратиться к сотрудникам городского отдела социальной помощи", - сказал пресс-представитель Спасательного департамента.

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